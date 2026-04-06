Ungaria: Capcane întinse de Orban viitoarei guvernări

Data: 06 Aprilie 2026

Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria, partidul de centru-dreapta Tisza şi-a mărit avansul faţă de Fidesz, formaţiunea premierului naționalist Viktor Orban, dar numărul indecișilor rămâne mare, relevă două sondaje independente, citate de Reuters.

Un sondaj al Centrului de Cercetare 21 cotează partidul Tisza al lui Peter Magyar la 56% (faţă de 53% la începutul lui martie), Fidesz la 37% (faţă de 39%), în timp ce 26% sunt indeciși. Un alt sondaj, al Zavecz Research, arată că Tisza are 51% (faţă de 50% anterior), iar Fidesz e neschimbat, la 38%. Ambele sondaje indică partidul extremist Patria Noastră drept singura altă formaţiune care va trece pragul electoral de 5%.

Chiar dacă Péter Magyar va câștiga alegerile, guvernarea sa va fi extrem de dificilă din cauza sistemului construit în timp de Viktor Orbán, arată un comentariu Politico.eu. De-a lungul celor 16 ani în care a stat la putere, Orbán și-a plasat în justiție, administrație și organismele de control oameni care au posibilitatea să blocheze Guvernul. În plus, domeniile importante sunt reglementate prin legi care pot fi modificate cu o majoritate greu de obținut de două treimi în Parlament. Și chiar dacă ar fi adoptate, legile ar trebui să treacă și de o Curte Constituțională formată numai din judecători numiți de Fidesz. Acest sistem îi va pune probleme lui Magyar și în încercarea de a debloca cele 18 miliarde de euro din fondurile UE, condiționate de reforme care trebuie finalizate până în august. De asemenea, un consiliu bugetar compus din apropiați ai lui Orban controlează și poate respinge bugetul, caz în care pot fi convocate alegeri anticipate, scrie Politico. (C.Z.)