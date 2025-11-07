Vaccinare antirabică în județul Vaslui

Data: 07 Noiembrie 2025

Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Vaslui a aprobat, vinerea trecută, măsura vaccinării preventive antirabice a întregului efectiv de bovine din judeţ, de circa 40.000 de animale, după confirmarea celui de-al şaptelea caz de rabie în comuna Şuletea. „Situaţia este una îngrijorătoare, am înregistrat al şaptelea caz de rabie în judeţ, în Iaşi au fost confirmate peste 20 de cazuri. În judeţul Suceava, (…) nu a fost înregistrat nici un caz fiindcă acolo s-a efectuat acum doi ani vaccinarea întregului efectiv de bovine”, a declarat, pentru Agerpres, directorul DSV Vaslui, Mihai Ponea. El a mai spus că autorităţile iau în calcul vaccinarea animalelor din toate judeţele de la graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova. (C.Z.)