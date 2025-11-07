Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vaccinare antirabică în județul Vaslui

Data: 07 Noiembrie 2025

Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Vaslui a aprobat, vinerea trecută, măsura vaccinării preventive antirabice a întregului efectiv de bovine din judeţ, de circa 40.000 de animale, după confirmarea celui de-al şaptelea caz de rabie în comuna Şuletea. „Situaţia este una îngrijorătoare, am înregistrat al şaptelea caz de rabie în judeţ, în Iaşi au fost confirmate peste 20 de cazuri. În judeţul Suceava, (…) nu a fost înregistrat nici un caz fiindcă acolo s-a efectuat acum doi ani vaccinarea întregului efectiv de bovine”, a declarat, pentru Agerpres, directorul DSV Vaslui, Mihai Ponea. El a mai spus că autorităţile iau în calcul vaccinarea animalelor din toate judeţele de la graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova. (C.Z.)

