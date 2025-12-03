Vânzările de locuințe au scăzut cu 10% față de anul trecut

Data: 03 Decembrie 2025

Preţurile locuinţelor au crescut cu procente cuprinse între 60% şi 90% în ultimii şase ani în marile oraşe din România, ceea ce face ca apartamentele accesibile să fie tot mai greu de găsit, mai ales în zonele centrale şi semicentrale, potrivit unei companii de consultanţă imobiliară. Scumpirile atât ale creditării, cât și cele de pe piața tranzac­țiilor imobiliare îi determină pe mulţi potenţiali cumpărători să se orienteze temporar către chirie.

În Iaşi creşterea prețurilor la case și apartamente a fost de 80%, în Timişoara de 90%, iar Cluj conduce cu un salt de 100% în ultimii șase ani. În Bucureşti, unde numărul autorizaţiilor de construire a scăzut cu 45% în ultimii trei ani, combinaţia de preţuri în creştere şi proiecte puţine „a amplificat diferenţa dintre locuinţele noi, bine poziţionate, şi restul pieţei, într-un context în care dobânzile ridicate şi scăderea puterii de cumpărare cântăresc tot mai mult în decizia de achiziţie”, au explicat consultanţii Colliers, citați de Agerpres.

În Capitală, pe fondul blocajelor administrative şi al încetinirii dezvoltării urbane, este o presiune tot mai puternică asupra ofertei. „Nu vorbim doar despre un blocaj temporar, ci despre premisa unei noi creşteri accelerate a preţurilor odată ce dobânzile vor începe să scadă, salariile reale vor reveni pe plus, iar cererea va avansa mult mai repede decât poate răspunde oferta”, a subliniat Gabriel Blăniţă, reprezentantul companiei de consultanță imobiliară.

În ceea ce priveşte activitatea de tranzacţionare, aceasta este afectată de accesul mai dificil la creditare. La nivel naţional, volumul tranzacţiilor este cu 10% sub cel de anul trecut, deși Clujul - una dintre cele mai dinamice pieţe din ţară - are o creştere de 6%.

Potrivit analizei, costurile ridicate ale finanţării şi continua scumpire de pe piață îi determină pe mulţi potenţiali cumpărători să amâne achiziția unei locuințe şi să prefere temporar închirierea, un segment aflat în expansiune, mai ales în oraşele universitare. Datorită acestei evoluții, specialiștii se așteaptă la o intensificare a competiţiei pe piața chiriilor în lunile următoare.

„Chiar dacă trece printr-o perioadă de ajustare condusă de impactul măsurilor fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, piaţa nu prezintă, în acest moment, semnele unei crize similare celei din 2009-2010. Evoluţiile actuale par mai degrabă o etapă firească de reaşezare într-o piaţă unde cererea rămâne puternică, susţinută de supraaglomerarea marilor oraşe, deficitul de locuinţe şi fundamentele demografice stabile”, subliniază consultanţii Colliers.

Ultimele date ale Institutului Naţional de Statistică arată că în primele zece luni ale anului au fost eliberate peste 31.600 de autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale, o creştere cu 4,1% faţă de perioada similară a anului trecut. (C.Z.)