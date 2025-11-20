În Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, în 2023, potrivit datelor Eurostat. Statistica europeană arată că, la nivel regional, din totalul de 234 de
Vizită a șefului AIE la București
Prezent la București la un forum de specialitate, directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat că în perioada următoare ar putea fi anunţate „veşti bune” privind o apropiere instituţională între AIE şi România. Tema intrării în această organizaţie, care reuneşte peste 40 de state şi fixează direcţiile energetice la nivel global, a fost discutată și cu preşedintele Nicuşor Dan. După întâlnire, șeful statului a precizat că apartenența la Agenţie este legată de aderarea la OCDE, întrucât doar membrii Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pot fi în AIE. (C.Z.)