Vizită a șefului AIE la București

Data: 20 Noiembrie 2025

Prezent la București la un forum de specialitate, directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat că în perioada următoare ar putea fi anunţate „veşti bune” privind o apropiere instituţională între AIE şi România. Tema intrării în această organizaţie, care reuneşte peste 40 de state şi fixează direcţiile energetice la nivel global, a fost discutată și cu preşedintele Nicuşor Dan. După întâlnire, șeful statului a precizat că apartenența la Agenţie este legată de aderarea la OCDE, întrucât doar membrii Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pot fi în AIE. (C.Z.)

