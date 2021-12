Vor crește accentuat prețurile în construcții

Data: 29 Dec, 2021

Managerii întreprinderilor din România estimează, pentru următoarele trei luni, o creştere accentuată a preţurilor în construcţii şi comerţul cu amănuntul, arată datele publicate, ieri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Creşterea fără precedent a preţurilor internaţionale la toate materialele de construcţii a început în a doua jumătate a anului 2020, ajungând în acest an şi până la 40% pentru anumite componente.

Potrivit anchetei de conjunctură a INS din luna decembrie 2021, citată de Agerpres, în construcţii se va înregistra în următoarele trei luni o scădere a volumului producţiei (sold conjunctural -20%). Managerii estimează scăderea moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -11%). În ceea ce priveşte preţurile din construcţii se preconizează creşterea accentuată a acestora (sold conjunctural +42%). INS menţionează că soldul conjunctural indică percepţia managerilor asupra unui fenomen și nu trebuie confundată cu ritmul creşterii sau al scăderii unui indicator statistic. Soldul conjunctural este diferenţa între procentajul managerilor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi procentajul celor care au indicat varianta negativă.

În acest context, având în vedere și criza forței de muncă din construcții care se adaugă la scumpirea materialelor, nu este exclus ca preţurile locuinţelor să ajungă la valori comparabile cu cele din ţările UE, a arătat recent preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu.

„În condiţii normale, în care nu vom avea o criză, dacă ne vom reveni din punct de vedere economic, este evident că preţurile apartamentelor vor tinde spre preţurile din Uniunea Europeană. Diferenţa dintre noi şi ei este de la simplu la dublu, cum şi în construc­ţii, ceea ce se construieşte în România, să zicem la nivel de apartamente, în momentul de faţă 600 de euro pe metru pătrat, în Polonia se construieşte cu 1.000-1.200 de euro. ­

Nu mai vorbim în ţările din Vest, unde se construieşte cu peste 2.000-2.500 de euro. Aceleaşi apartamente se vând în România cu 1.000-1.200 (de euro pe metru pătrat ­construit, n.r.). Acolo (în Polonia, n.r.) se vând cu peste 2.000, iar în Vest se vând cu undeva la 5.000 de euro pe metru pătrat”, a afirmat Erbaşu, potrivit Agerpres, la finalul unui eveniment prilejuit de Ziua naţională a construc­torului.

Pe de altă parte, dificultățile cu care se confruntă sectorul construcțiilor reies și din cifrele înregistrate în acest an față de anul trecut. Astfel, volumul lucrărilor a scăzut în primele zece luni ale acestui an cu 2% comparativ cu perioada similară din 2020, potrivit INS. Pe categorii de construcții, a avut loc o creştere la clădirile rezidenţiale (+28,1%), iar clădirile nerezidenţiale şi construcţiile inginereşti au scăzut cu 12,1%, respectiv 8,8%. (C. Z.)