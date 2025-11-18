Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vulnerabilități și atuuri în noua Strategie de Apărare

Actualitate socială
Data: 18 Noiembrie 2025

Conceptul central al Strategiei Naţionale de Apărare, prezentată săptămâna trecută de preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Cotroceni, este „independenţa solidară”, conform căruia statul român vizează apărarea intereselor naţionale, menţinând angajamentele şi parteneriatele internaţionale. Potrivit șefului statului, strategia actuală se deosebeşte de cele anterioare prin contextul geopolitic „diferit”, în care ordinea internaţională „este pusă în discuţie”, iar tensiunile militare sunt în creștere „peste tot în lume”.

Printre riscurile și vulnerabi­litățile evidențiate în document, președintele a menționat manipularea şi dezinformarea, în contextul fenomenului global de digitalizare şi al interacţiunii de pe reţelele sociale sau creşterea „acţiunilor de perturbare” a infrastructurii critice. Corupţia reprezintă o altă vulnerabilitate, deoarece „slăbeşte coeziunea socială”, afectează economia şi calitatea administraţiei. În vederea combaterii corupţiei, Nicuşor Dan susţine colaborarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi implicarea serviciilor de informaţii în culegere de date.

Pe de altă parte, poziţia geografică oferă României oportunitatea de a fi un „centru de conectivitate pe relaţia dintre Europa şi Asia”, a adăugat Nicuşor Dan, aspect care depinde în mare măsură de stabilitatea la Marea Neagră. 

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru 2025-2030 pusă deja în dezbatere publică va fi discutată în 24 noiembrie în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare și prezentată în 26 noiembrie în Parlament. „Va fi urmată de un plan de implementare care nu va avea caracter public”, a mai spus șeful statului. (C.Z.)
 

Citeşte mai multe despre:   Presedintele Romaniei
