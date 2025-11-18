Vulnerabilități și atuuri în noua Strategie de Apărare

Data: 18 Noiembrie 2025

Conceptul central al Strategiei Naţionale de Apărare, prezentată săptămâna trecută de preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Cotroceni, este „independenţa solidară”, conform căruia statul român vizează apărarea intereselor naţionale, menţinând angajamentele şi parteneriatele internaţionale. Potrivit șefului statului, strategia actuală se deosebeşte de cele anterioare prin contextul geopolitic „diferit”, în care ordinea internaţională „este pusă în discuţie”, iar tensiunile militare sunt în creștere „peste tot în lume”.

Printre riscurile și vulnerabi­litățile evidențiate în document, președintele a menționat manipularea şi dezinformarea, în contextul fenomenului global de digitalizare şi al interacţiunii de pe reţelele sociale sau creşterea „acţiunilor de perturbare” a infrastructurii critice. Corupţia reprezintă o altă vulnerabilitate, deoarece „slăbeşte coeziunea socială”, afectează economia şi calitatea administraţiei. În vederea combaterii corupţiei, Nicuşor Dan susţine colaborarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi implicarea serviciilor de informaţii în culegere de date.

Pe de altă parte, poziţia geografică oferă României oportunitatea de a fi un „centru de conectivitate pe relaţia dintre Europa şi Asia”, a adăugat Nicuşor Dan, aspect care depinde în mare măsură de stabilitatea la Marea Neagră.

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru 2025-2030 pusă deja în dezbatere publică va fi discutată în 24 noiembrie în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare și prezentată în 26 noiembrie în Parlament. „Va fi urmată de un plan de implementare care nu va avea caracter public”, a mai spus șeful statului. (C.Z.)

