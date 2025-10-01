Zăpadă pe Transfăgărășan

Data: 01 Octombrie 2025

Traficul rutier se desfăşoară normal pe Transfăgărăşan, în zona turistică Bâlea, unde luni a nins pentru prima oară în această toamnă, și nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului de drum mai repede de data stabilită, şi anume 1 noiembrie, a anunţat directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, Tudor Duţu.

Potrivit sursei citate, sunt aşteptate şi alte ninsori în următoarele zile pe Transfăgărăşan. „Suntem pregătiţi şi intervenim deja cu utilaje de deszăpezire, le putem şi suplimenta dacă va fi cazul”, a spus Tudor Duţu. (C.Z.)