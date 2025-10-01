Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Zăpadă pe Transfăgărășan

Zăpadă pe Transfăgărășan

Data: 01 Octombrie 2025

Traficul rutier se desfăşoară normal pe Transfăgărăşan, în zona turistică Bâlea, unde luni a nins pentru prima oară în această toamnă, și nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului de drum mai repede de data stabilită, şi anume 1 noiembrie, a anunţat directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, Tudor Duţu.

Potrivit sursei citate, sunt aşteptate şi alte ninsori în următoarele zile pe Transfăgărăşan. „Suntem pregătiţi şi intervenim deja cu utilaje de deszăpezire, le putem şi suplimenta dacă va fi cazul”, a spus Tudor Duţu. (C.Z.)

