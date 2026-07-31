Confruntaţi cu valurile de căldură intensă din această vară, turiştii se îndreaptă şi către destinaţii mai răcoroase, scrie AFP, căutările de rezervări pentru Copenhaga, Danemarca, de exemplu, crescând
Zboruri directe între Australia și Europa
Airbus, cel mai mare producător de aeronave din lume, a finalizat un zbor de probă maraton de 24 de ore și 24 de minute, acoperind 23.075 km fără oprire, folosind un avion modificat A350, care a plecat de la Melbourne și a aterizat în Franţa, la Toulouse, transmite Reuters. Testul reprezintă o etapă-cheie în proiectul „Sunrise” al companiei aeriene Qantas, menit să relanseze călătoriile fără escale între Australia şi Europa. Un avion Airbus adaptat va oferi din 2027 zboruri nonstop între Sydney şi Londra. (C.Z.)