Zeci de programe culturale pentru toate vârstele vor anima străzile, instituţiile şi cartierele Capitalei, în 20 şi 21 septembrie 2025, în cadrul evenimentului „Zilele Bucureştiului”, anunţă Primăria Capitalei pe pagina sa de ­Facebook. Bucureştenii şi turiştii vor putea participa la spectacole de teatru şi animaţie stradală, concerte, expoziţii de pictură şi fotografie, ateliere de creaţie pentru copii şi adulţi, parade cu personaje de epocă, momente artistice surpriză. Atmosfera de festival va fi comple­ta­tă de proiecţii cinematografice, insta­laţii interactive şi ­activităţi sportive.

Câteva dintre evenimentele incluse sunt: expoziția „Bucureștiul Interbelic” - Arcul de Triumf; reconstituiri istorico-militare și ceremonii de omagiere a eroilor, la Arcul de Triumf și pe Calea Victoriei; sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile vizitatorilor; tururi ghidate în centrul Bucureș­tiului; Festivalul-manifest Dâmbo­vița Delivery; Piața Universității - un colț de București de altădată.

De la un spectacol multimedia în Piața Constituției, până la recitaluri, muzică de fanfară și parade, vi­zitatorii sunt invitați să își facă propriul itinerariu de descoperire a ora­șului intrând pe site.