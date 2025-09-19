Lucrarea „Hristos pe cruce”, realizată în 1613 de celebrul pictor Peter Paul Rubens (1577-1640), despre care nu se mai știa nimic de foarte mult timp, a fost găsită la Paris, într-o reşedinţă particulară,
Zilele Bucureştiului
Zeci de programe culturale pentru toate vârstele vor anima străzile, instituţiile şi cartierele Capitalei, în 20 şi 21 septembrie 2025, în cadrul evenimentului „Zilele Bucureştiului”, anunţă Primăria Capitalei pe pagina sa de Facebook. Bucureştenii şi turiştii vor putea participa la spectacole de teatru şi animaţie stradală, concerte, expoziţii de pictură şi fotografie, ateliere de creaţie pentru copii şi adulţi, parade cu personaje de epocă, momente artistice surpriză. Atmosfera de festival va fi completată de proiecţii cinematografice, instalaţii interactive şi activităţi sportive.
Câteva dintre evenimentele incluse sunt: expoziția „Bucureștiul Interbelic” - Arcul de Triumf; reconstituiri istorico-militare și ceremonii de omagiere a eroilor, la Arcul de Triumf și pe Calea Victoriei; sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile vizitatorilor; tururi ghidate în centrul Bucureștiului; Festivalul-manifest Dâmbovița Delivery; Piața Universității - un colț de București de altădată.
De la un spectacol multimedia în Piața Constituției, până la recitaluri, muzică de fanfară și parade, vizitatorii sunt invitați să își facă propriul itinerariu de descoperire a orașului intrând pe site.