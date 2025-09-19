Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Zilele Bucureştiului

Actualitate socială
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 19 Septembrie 2025

Zeci de programe culturale pentru toate vârstele vor anima străzile, instituţiile şi cartierele Capitalei, în 20 şi 21 septembrie 2025, în cadrul evenimentului „Zilele Bucureştiului”, anunţă Primăria Capitalei pe pagina sa de ­Facebook. Bucureştenii şi turiştii vor putea participa la spectacole de teatru şi animaţie stradală, concerte, expoziţii de pictură şi fotografie, ateliere de creaţie pentru copii şi adulţi, parade cu personaje de epocă, momente artistice surpriză. Atmosfera de festival va fi comple­ta­tă de proiecţii cinematografice, insta­laţii interactive şi ­activităţi sportive.

Câteva dintre evenimentele incluse sunt: expoziția „Bucureștiul Interbelic” - Arcul de Triumf; reconstituiri istorico-militare și ceremonii de omagiere a eroilor, la Arcul de Triumf și pe Calea Victoriei; sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile vizitatorilor; tururi ghidate în centrul Bucureș­tiului; Festivalul-manifest Dâmbo­vița Delivery; Piața Universității - un colț de București de altădată.

De la un spectacol multimedia în Piața Constituției, până la recitaluri, muzică de fanfară și parade, vi­zitatorii sunt invitați să își facă propriul itinerariu de descoperire a ora­șului intrând pe site.

