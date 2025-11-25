Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor

Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 25 Noiembrie 2025

Palatul Parlamentului va fi iluminat în portocaliu, în seara acestei zile de 25 noiembrie, fiind marcată astfel Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor. Inițiativa aparţine deputatelor Natalia Intotero, Silvia Mihalcea şi Simona Bucura-Oprescu, „în semn de solidaritate cu toate victimele acestui flagel”. Potrivit Poliției Române, în primele 10 luni din 2025, poliţiştii au intervenit la 113.144 de sesizări privind violența în familie - cu 2.115 mai multe decât anul trecut. Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a demarat o campanie de prevenire a acestui fenomen pentru conştientizarea comunităţii și sprijinirea victimelor, astfel că vor fi distribuite afişe informative în blocu­rile din oraș, care promovează Linia Naţională de Urgenţă pentru victimele violenţei domestice - 0800 500 333, disponibilă gratuit, nonstop. Într-o altă inițiativă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București a lansat „Ghidul Local de Intervenţie în cazurile de violenţă domestică”, un instrument pentru profesioniştii implicaţi în protecţia victimelor. Victimele violenţei domestice pot cere ajutor prin apel la 112 și pot obține de la Poliţie ordine de protecţie provizorii de până la 5 zile, iar ulterior pot solicita ordine de protecţie pe termen lung. 
 

Citeşte mai multe despre:   violenta domestica
