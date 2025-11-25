Palatul Parlamentului va fi iluminat în portocaliu, în seara acestei zile de 25 noiembrie, fiind marcată astfel Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor. Inițiativa aparţine deputatelor Natalia Intotero, Silvia Mihalcea şi Simona Bucura-Oprescu, „în semn de solidaritate cu toate victimele acestui flagel”. Potrivit Poliției Române, în primele 10 luni din 2025, poliţiştii au intervenit la 113.144 de sesizări privind violența în familie - cu 2.115 mai multe decât anul trecut. Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a demarat o campanie de prevenire a acestui fenomen pentru conştientizarea comunităţii și sprijinirea victimelor, astfel că vor fi distribuite afişe informative în blocu­rile din oraș, care promovează Linia Naţională de Urgenţă pentru victimele violenţei domestice - 0800 500 333, disponibilă gratuit, nonstop. Într-o altă inițiativă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București a lansat „Ghidul Local de Intervenţie în cazurile de violenţă domestică”, un instrument pentru profesioniştii implicaţi în protecţia victimelor. Victimele violenţei domestice pot cere ajutor prin apel la 112 și pot obține de la Poliţie ordine de protecţie provizorii de până la 5 zile, iar ulterior pot solicita ordine de protecţie pe termen lung.

