Cum sprijină obiceiul de a citi sănătatea organismului

Data: 23 Octombrie 2025

Există studii care evidențiază beneficiile cititului nu doar din punctul de vedere al dezvoltării personale și al cunoașterii, ci și al sănătății: persoanele care citesc zilnic trăiesc în general mai mult și sunt mai sănătoase, iar lectura înainte de culcare poate îmbunătăți calitatea somnului și elimină stresul. Astfel, cititul ar putea fi `cheia” pentru o viață mai lungă, potrivit unui studiu al experților în sănătate publică de la Universitatea din Yale, preluat de publicația Verywell Health.

Concluzia cercetătorilor a fost că persoanele pasionate de lectură ar avea un risc cu 20% mai scăzut de deces, cu un avantaj ceva mai mare în cazul celor care citesc cărți, prin comparație cu persoanele care preferă să citească ziare și reviste. Cel puțin 30 de minute de lectură zilnic, potrivit studiului menţionat, pot crește cu circa doi ani speranța de viață.

Cititul este ca un exercițiu pentru creier și cu cât îl „antrenăm” mai mult, cu atât va funcționa mai bine. Un beneficiu major al implicării în activități de stimulare a creierului prin citit îl constituie încetinirea declinului cognitiv care poate să apară odată cu înaintarea în vârstă. Un studiu pe această temă, realizat în 2021, a concluzionat că cititul frecvent poate preveni declinul funcției cognitive pe termen lung, indiferent de nivelul de educație al persoanelor participante la studiu.

Un alt efect pozitiv al obiceiului de a citi este acela că reduce nivelul de stres, având un impact pozitiv și imediat asupra stării emoționale, prin deconectarea de la problemele zilnice. În acest sens, studiile au arătat că lectura îmbunătățește atenția, ne face mai optimiști și chiar ne dă o stare de bine, reducând în același timp, pentru o perspectivă medie de cinci săptămâni, stările de depresie, anxietatea și emoțiile negative.

Pe de altă parte, cititul înainte de culcare îmbună­tățește calitatea somnului, ne ajută să dormim mai mult și chiar poate să alunge insomniile. Dacă ne obișnuim să citim în fiecare seară, transformând lucrul acesta într-o rutină înainte de culcare, creierul va percepe lectura ca pe un semnal pentru relaxare. De preferat, însă, ar fi să alegem să citim o carte în formatul clasic, pe suport de hârtie, nu în format electronic, pentru a ne feri astfel de efectul luminii albastre emisă de ecranele dispozitivelor electronice, despre care se știe că au un efect negativ asupra calității somnului.

Nu în ultimul rând, persoanele obișnuite să citească mult dezvoltă o capacitate mai mare de înțelegere a informațiilor pe care le acumulează, inclusiv infor­mațiile legate de sănătate, prin care reușesc să își formeze o anumită cultură medicală. Iar lucrul acesta le oferă o capacitate mai mare de înțelegere a factorilor de risc pentru sănătate și a importanței măsurilor de prevenire a bolilor. Și, dincolo de aceste beneficii legate de sănătate, lectura ne îmbogățește vocabularul și ne dezvoltă inteligența, dar ne ajută și în dezvoltarea interacțiunilor sociale.

Așadar, experţii în sănătate ne transmit clar recomandarea de a reflecta asupra beneficiilor lecturii și, dacă până acum nu am fost prea interesaţi de a citi, ar fi timpul să începem să ne dezvoltăm un obicei în acest sens. Sfatul lor e simplu: să începem prin a ne fixa ca obiectiv un număr de pagini pe care să le citim în fiecare zi sau să ne rezervăm 15-20 de minute zilnic pentru a citi cărți pe teme de interes pentru noi, pentru a ne ajuta astfel să descoperim în timp plăcerea de a citi. (I.N.)