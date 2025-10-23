Durerile articulare în sezonul rece

Data: 23 Octombrie 2025

Venirea frigului accentuează durerile articulare, care se numără în această perioadă a anului printre cele mai frecvente cauze pentru care pacienții ajung la cabinetelor de reumatologie. Medicii de la Spitalul Clinic FC Timișoara formulează câteva recomandări, într-o postare de pe contul de Facebook al acestei unități sanitare, mai ales pentru persoanele care suferă de afecțiuni cronice, cum sunt artrozele sau reumatismele inflamatorii.

De cele mai multe ori, pacienții preferă, într-o primă etapă, să se trateze singuri cu antiinflamatoare sau analgezice luate „după ureche”, fără a avea măcar o evaluare medicală corectă. Lucrul acesta poate duce, în timp, la agravarea bolii și la afectarea altor organe, atrag atenţia specialiştii de la Spitalul Clinic FC Timișoara. Ei spun că tratamentul trebuie să se concentreze nu doar asupra durerii, ci și a funcțiilor afectate, deoarece, dincolo de disconfortul pe care îl provoacă, durerile articulare pot limita mobilitatea și capacitatea pacientului de a-și desfășura activitățile zilnice.

Durerea articulară apare atunci când există o inflamație sau o disfuncție la nivelul articulațiilor. Cei mai mulți pacienți ajung, însă, la medic doar atunci când durerea devine severă și nu mai cedează la tratamentele uzuale. Identificarea cauzei și stabilirea unui tratament corect pot însă preveni complicațiile și pot îmbunătăți calitatea vieții pacientului, subliniază medicii timișoreni. (I.N.)