Există studii care evidențiază beneficiile cititului nu doar din punctul de vedere al dezvoltării personale și al cunoașterii, ci și al sănătății: persoanele care citesc zilnic trăiesc în general mai mult
Medicamente care pot afecta flora intestinală
Antibioticele, antidepresivele și alte medicamente uzuale pot modifica pe termen lung flora intestinală. Un studiu pe scară largă realizat de o echipă de cercetători din Estonia scoate în evidență faptul că aceste modificări pot dura chiar și mai mulți ani după administrarea medicamentelor respective. Dintre cele 186 de medicamente testate în cadrul acestui studiu, 167, adică 89,8%, au produs modificări ale florei intestinale. Este nevoie însă de studii suplimentare pentru a înțelege deplin acest mecanism și măsura în care modificările respective sunt provocate de medicație sau de boala în sine, după cum a precizat unul dintre autorii studiului, citat de Fox News. (I.N.)