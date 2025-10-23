Medicamente care pot afecta flora intestinală

Data: 23 Octombrie 2025

Antibioticele, antidepresivele și alte medicamente uzuale pot modifica pe termen lung flora intestinală. Un studiu pe scară largă realizat de o echipă de cercetători din Estonia scoate în evi­dență faptul că aceste modificări pot dura chiar și mai mulți ani după administrarea medicamentelor respective. Dintre cele 186 de medicamente testate în cadrul acestui studiu, 167, adică 89,8%, au produs modificări ale florei intestinale. Este nevoie însă de studii suplimentare pentru a înțelege deplin acest mecanism și măsura în care modificările respective sunt provocate de medicație sau de boala în sine, după cum a precizat unul dintre autorii studiului, citat de Fox News. (I.N.)