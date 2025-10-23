Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Medicamente care pot afecta flora intestinală

Data: 23 Octombrie 2025

Antibioticele, antidepresivele și alte medicamente uzuale pot modifica pe termen lung flora intestinală. Un studiu pe scară largă realizat de o echipă de cercetători din Estonia scoate în evi­dență faptul că aceste modificări pot dura chiar și mai mulți ani după administrarea medicamentelor respective. Dintre cele 186 de medicamente testate în cadrul acestui studiu, 167, adică 89,8%, au produs modificări ale florei intestinale. Este nevoie însă de studii suplimentare pentru a înțelege deplin acest mecanism și măsura în care modificările respective sunt provocate de medicație sau de boala în sine, după cum a precizat unul dintre autorii studiului, citat de Fox News. (I.N.)

 

