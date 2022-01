Nisetrul, un peşte deosebit de gustos şi hrănitor

Nisetrul (Acipenser gueldenstaeditii) este o specie de sturion care poate să trăiască până la vârsta de 48 de ani și poate să ajungă la o greutate de 100 de kilograme. Se găsește în Marea Neagră și Marea Caspică, dar din păcate este o specie pe cale de dispariție.

Nisetrul are o valoare economică foarte mare, fiind pescuit pentru carnea deosebit de gustoasă și icrele de culoare cenușiu închis (caviar). Este considerat foarte sănătos datorită compoziției sale chimice, bogată în special în acizi grași saturați și nesaturați, calciferol, vitaminele A și E, fier, potasiu, magneziu, vitaminele din complexul B, seleniu, zinc, calciu, fosfor, aminoacizi de tip neesențial și de neînlocuit, mangan, sulf și fluor.

Consumat în mod regulat, nisetrul are un efect benefic asupra organismului, în sensul că normalizează digestia și protejează ficatul, elimină toxinele din organism, întărește sistemul imunitar și crește rezistența la viruși și răceli, întărește sistemul cardiac, previne bolile articulare, susține sistemul de reproducere, previne dezvoltarea radicalilor liberi. Are un efect pozitiv şi asupra elasticității vaselor de sânge, în caz de ateroscleroză etc. Este, de asemenea, un produs dietetic recomandat persoanelor care vor să piardă în greutate deoarece ajută organismul să absoarbă mai bine substanțele nutritive și să elimine toxinele.

Rețete

Storceac de nisetru

Ingrediente: 500 g nisetru (cap, coadă și câteva rondele din corp), 1 ceapă, 1 morcov, ½ ardei gras roșu, 2 cartofi, sare, 1 ou, 3-4 linguri de smântână, mărar, suc de lămâie sau oțet. Preparare: Se curăță peștele și se taie rondele. Într-un vas se pune la fiert apă cu o lingură de sare, iar când începe să fiarbă, se pune capul de nisetru; se lasă la fiert 10-15 minute, timp în care se pregătesc legumele. Ceapa, morcovul, ardeiul și cartofii se taie cubulețe, se adaugă în oală și se lasă să fiarbă 15-20 de minute, după care se adaugă coada peștelui și rondelele, care sunt pregătite pentru ciorbă. Se mai fierbe 10-15 minute, după care se ia vasul de pe foc. Separat, se bate oul împreună cu smântâna, apoi se diluează amestecul cu puțină zeamă de ciorbă, se amestecă bine şi se adaugă în oala cu ciorbă. Se presară deasupra mărar tocat mărunt, se mai poate asezona cu usturoi. Pentru acrit se folosește, facultativ, zeamă de lămâie sau oțet.

Rasol de nisetru

Ingrediente: 1,5 kg nisetru, 1 ceapă, 1 morcov tăiat felii, 1 rădăcină de pătrunjel, 2 cartofi, o frunză de dafin, 2 l apă, sare, piper boabe. Preparare: Se spală peștele și se pune în apă cu puțină sare. Într-un vas, se pun la fiert legumele tăiate rondele, o frunză de dafin și câteva boabe de piper, sare după gust. Când legumele sunt aproape fierte, se adaugă peștele și se lasă să fiarbă împreună până când acesta este gata. Se poate servi cu sos de unt sau maioneză.