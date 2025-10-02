Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Personalitatea și sănătatea

Sănătate
Data: 02 Octombrie 2025

A fi conștiincios și organizat ne ajută să respectăm o anumită rutină capabilă să ne îmbunătă­țească sănătatea. Această trăsătură de personalitate poate reflecta și reziliența psihologică a unei persoane sau obiceiurile sociale, care contribuie la o viață mai lungă, susțin cercetătorii irlandezi de la Universitatea din Limerick, care au analizat legătura dintre cinci trăsături esențiale de personalitate și speranța de viață a celor 22.000 de participanți la un studiu.

Potrivit concluziilor citate de Mediafax, spiritul activ, caracterizat prin energie și implicare, este trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea, ea reducând cu 27% riscul de deces. În contrast, persoanele cu trăsături nevrotice, predispuse la anxietate și comportamente capricioase, prezintă un risc mai mare de deces, probabil din cauza incidenței mai mari a bolilor, a unui indice de masă corporală ridicat și a dependenței de fumat. (I.N.)

