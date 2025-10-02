Personalitatea și sănătatea

Data: 02 Octombrie 2025

A fi conștiincios și organizat ne ajută să respectăm o anumită rutină capabilă să ne îmbunătă­țească sănătatea. Această trăsătură de personalitate poate reflecta și reziliența psihologică a unei persoane sau obiceiurile sociale, care contribuie la o viață mai lungă, susțin cercetătorii irlandezi de la Universitatea din Limerick, care au analizat legătura dintre cinci trăsături esențiale de personalitate și speranța de viață a celor 22.000 de participanți la un studiu.

Potrivit concluziilor citate de Mediafax, spiritul activ, caracterizat prin energie și implicare, este trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea, ea reducând cu 27% riscul de deces. În contrast, persoanele cu trăsături nevrotice, predispuse la anxietate și comportamente capricioase, prezintă un risc mai mare de deces, probabil din cauza incidenței mai mari a bolilor, a unui indice de masă corporală ridicat și a dependenței de fumat. (I.N.)