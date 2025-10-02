Picături oftalmice în loc de ochelari

Data: 02 Octombrie 2025

Sute de milioane de oameni din întreaga lume suferă de prezbiopie, adică vedere neclară de aproape. De obicei, această problemă poate fi rezolvată purtând ochelari sau printr-o intervenție chirurgicală. Mulți consideră totuși că purtarea ochelarilor este incomodă, iar in­ter­venția chirurgicală nu este o opțiune pentru toată lumea, însă experții în domeniu spun că, în viitor, utilizarea unor picături oftalmologice speciale, de două ori pe zi, ar putea deveni o soluție mult mai la îndemână pentru persoanele cu dificultăți de vedere de aproape, scrie cotidianul britanic The Guardian.

Recent, la congresul de la Copenhaga al Societății Europene de Cataractă și Chirurgie Refractivă (ESCRS), a fost prezentat un studiu realizat în Argentina pe un eșan­tion de 766 de persoane cu dificul­tăți de vedere de aproape și care au folosit diferite formule de picături oftalmice de două ori pe zi: o dată dimineața, la trezire, și o a doua administrare după 6 ore. Persoanele participante la studiu au fost împărțite în trei grupuri, în funcție de concentrațiile picăturilor oftalmice administrate și care aveau aceeași doză de diclofenac, dar cu concentrații diferite de pilocarpină.

Astfel, la o mare parte dintre participanții la studiu a fost observată o îmbunătățire rapidă și semnificativă a vederii de aproape, care s-a menținut timp de aproape doi ani, dar au fost înregistrate frecvent și reacții adverse precum iritații locale la administrarea picăturilor, vedere încețoșată temporar și chiar și dureri de cap, motiv pentru care experții în domeniu, inclusiv preșe­dintele ales al ESCRS, profesorul Burkhard Dick, au salutat descoperirea colegilor din Argentina, dar spun că este nevoie de studii suplimentare și mai ample care să confirme eficiența și siguranța acestui potențial tratament împotriva prezbiopiei, notează The Guardian. (I.N.)