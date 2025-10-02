Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Riscurile insomniei asupra creierului

Riscurile insomniei asupra creierului

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 02 Octombrie 2025

Problemele cu somnul ar putea îmbătrâni prematur creierul, potrivit cercetătorilor, ceea ce crește riscul de a dezvolta demență. Persoanele care suferă de insomnie cronică, însemnând că au difi­cultăți de somn cel puțin trei zile pe săptămână, timp de trei luni sau mai mult, au un risc cu 40% mai mare de a dezvolta demen­ță și probleme cognitive decât persoanele care nu suferă de insomnie.

Lucrul acesta echivalează cu o îmbătrânire prematură a creierului cu 3 ani și jumătate față de vârsta biologică, potrivit Academiei Americane de Neurologie. (I.N.)

Citeşte mai multe despre:   insomnie
vezi toate ›Alte articole din Sănătate
TOP 6 Sănătate