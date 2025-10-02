Riscurile insomniei asupra creierului

Data: 02 Octombrie 2025

Problemele cu somnul ar putea îmbătrâni prematur creierul, potrivit cercetătorilor, ceea ce crește riscul de a dezvolta demență. Persoanele care suferă de insomnie cronică, însemnând că au difi­cultăți de somn cel puțin trei zile pe săptămână, timp de trei luni sau mai mult, au un risc cu 40% mai mare de a dezvolta demen­ță și probleme cognitive decât persoanele care nu suferă de insomnie.

Lucrul acesta echivalează cu o îmbătrânire prematură a creierului cu 3 ani și jumătate față de vârsta biologică, potrivit Academiei Americane de Neurologie. (I.N.)