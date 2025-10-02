Sute de milioane de oameni din întreaga lume suferă de prezbiopie, adică vedere neclară de aproape. De obicei, această problemă poate fi rezolvată purtând ochelari sau printr-o intervenție chirurgicală. Mulți
Riscurile insomniei asupra creierului
Problemele cu somnul ar putea îmbătrâni prematur creierul, potrivit cercetătorilor, ceea ce crește riscul de a dezvolta demență. Persoanele care suferă de insomnie cronică, însemnând că au dificultăți de somn cel puțin trei zile pe săptămână, timp de trei luni sau mai mult, au un risc cu 40% mai mare de a dezvolta demență și probleme cognitive decât persoanele care nu suferă de insomnie.
Lucrul acesta echivalează cu o îmbătrânire prematură a creierului cu 3 ani și jumătate față de vârsta biologică, potrivit Academiei Americane de Neurologie. (I.N.)