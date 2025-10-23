Există studii care evidențiază beneficiile cititului nu doar din punctul de vedere al dezvoltării personale și al cunoașterii, ci și al sănătății: persoanele care citesc zilnic trăiesc în general mai mult
Tratament antidiabetic mai simplu de administrat
Un pacient cu diabet zaharat 1 beneficiază, în premieră în România, de o formă nouă de terapie, constând în administrarea de insulină injectabilă o dată pe săptămână, nu zilnic, cum se procedează în tratamentele clasice. Lucrul acesta îi simplifică tratamentul și îi oferă mai multă libertate și confort, fără a compromite controlul glicemic, au anunțat într-un comunicat de presă medicii de la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Pacientul este înrolat într-un studiu clinic derulat în această unitate sanitară. (I.N.)