Tratament antidiabetic mai simplu de administrat 

Data: 23 Octombrie 2025

Un pacient cu diabet zaharat 1 beneficiază, în premieră în România, de o formă nouă de terapie, constând în administrarea de insulină injectabilă o dată pe săptămână, nu zilnic, cum se procedează în tratamentele clasice. Lucrul acesta îi simplifică tratamentul și îi oferă mai multă libertate și confort, fără a compromite controlul glicemic, au anun­țat într-un comunicat de presă medicii de la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Pacientul este înrolat într-un studiu clinic derulat în această unitate sanitară. (I.N.)

