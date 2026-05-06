Adunare eparhială și Conferință preoțească în Germania

La Catedrala Mitropolitană din Nürnberg s-au desfășurat, în perioada 30 aprilie - 2 mai, lucrările celei de a 30-a Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, precum și lucrările Conferinței preoțești anuale, prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Întrunirea eparhială a fost precedată joi seara de un concert pascal susținut de coruri din arhiepiscopie. Vineri, 1 mai, la Catedrala din Nürnberg activitățile administrative și pastorale au fost precedate de slujba de Te Deum, săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Sofian Brașoveanul. În continuare, Părintele Mitropolit Serafim a deschis lucrările Adunării eparhiale. Alături de membrii ei, la lucrări au fost invitate anul acesta și doamnele preotese, precum și membrii asociației eparhiale de tineret (ATORG). În cadrul întrunirii, părinții consilieri au prezentat rapoartele de activitate: pastoral-misionar, cultural-catehetic, financiar, social-filantropic, precum și pe cel al Asociației „Maria Stăniloae” a preoteselor din arhiepiscopie.

După momentul dedicat realegerii organismelor eparhiale deliberative, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a anunțat parohiile câștigătoare, la nivel eparhial, ale Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice”.

După-amiaza a fost dedicată misiunii și pastorației. În cadrul Conferinței preoțești anuale au susținut prelegeri pr. prof. dr. Daniel Benga de la München și pr. Ciprian Negreanu de la Biserica studenților din Cluj-Napoca, care au abordat importanța Sfintei Liturghii din două perspective: ca icoană a Duhului Sfânt în Biserică și ca experiență vie de trăire liturgică. Vineri seara, clericii și credincioșii prezenți au întâmpinat racla cu sfintele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, adusă de o delegație a Mănăstirii Văratec, după care a fost citit Acatistul sfântului.

Sâmbătă, 2 mai, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, având alături alături soborul preoților și diaconilor din arhiepiscopie. În încheierea slujbei au fost evidențiați preoții cu mulți copii, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, informează site-ul mitropolia-ro.de.