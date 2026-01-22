Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor

Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 22 ianuarie 2026, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea a fost precedată de săvârșirea slujbei de Te Deum de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, în prezența membrilor forului deliberativ eparhial.

În deschiderea ședinței de lucru, după rostirea rugăciunii, Patriarhul României a prezentat raportul general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025, intitulat: „Centenarul Patriarhiei Române și proclamarea de noi sfinți români”.

De asemenea, în cadrul prezentării, Patriarhul României a subliniat câteva aspecte legate de procedura de proclamare a canonizării noilor sfinți în Biserica Ortodoxă Română, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

După citirea raportului‑sinteză, lucrările în plen au fost suspendate, membrii comisiilor de lucru întrunindu‑se pentru examinarea rapoartelor de la sectoarele Administrației eparhiale, după cum urmează: Comisia administrativ‑bisericească în Salonul „Sfântul Dionisie Exiguul”; Comisia cultural‑educațională în Salonul „Sfântul Ioan Casian”; Comisia economică, bugetară și patrimonială în Salonul „Sfântul Niceta de Remesiana”, iar Comisia social‑filantropică în Salonul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, în timp ce membrii Comisiei organizatorice, juridice și de validare au participat la lucrările celorlalte comisii.

Pe parcursul lucrărilor pe comisii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a avut o ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” cu cei 13 protoierei din Arhiepiscopia Bucureștilor. În acest context, fiecare dintre aceștia a prezentat un scurt raport cu propuneri de proiecte și programe pastorale, armonizate cu tematica Anului omagial al pastorației familiei creștine și a Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

După reluarea lucrărilor în plen, raportorii comisiilor au prezentat rapoartele de lucru, care au fost analizate și supuse votului, împreună cu raportul privind activitatea financiar‑contabilă desfășurată în anul 2025, precum și cu proiectul de buget pentru anul 2026.

În încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a recomandat îmbogățirea inițiativelor dedicate educației creștine și activităților filantropice adresate familiei, subliniind importanța unei pastorații active și responsabile, prin care Biserica Ortodoxă Română să rămână permanent aproape de nevoile reale ale familiilor și ale comunității. „Mulțumim tuturor pentru prezență și pentru prezentarea rapoartelor, inclusiv a bugetului pentru anul 2026, prezentat de domnul Nicolae Istudor. Avem o activitate bogată, iar forma extinsă a acestor rapoarte poate fi consultată la cerere. De asemenea, ele vor fi publicate, astfel încât cei care vor studia activitatea Bisericii Ortodoxe Române și a Arhiepiscopiei Bucureștilor să poată vedea multitudinea de activități desfășurate, datele statistice, imaginile și rezultatele concrete. Totodată, s‑a recomandat Sectorului social‑filantropic să pună mai mult în lumină, inclusiv prin intermediul «Ziarului Lumina», activitatea cantinelor protoieriilor, întrucât, într‑o perioadă marcată de numeroase dificultăți, este foarte important să încurajăm sprijinirea persoanelor aflate în nevoie. În același timp, este necesară prezentarea centrelor de zi ale parohiilor, a programelor de tip after‑school, deoarece parohia este o comunitate a familiilor. Familia conjugală și mănăstirea folosesc o terminologie comună: părinți, copii, frați și surori, termeni utilizați și de Sfântul Apostol Pavel. Aceasta arată că familia nu este doar o unitate administrativă din punct de vedere juridic, ci și o familie duhovnicească, iar parohia este, la rândul ei, o familie duhovnicească ce le adună pe toate. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur a numit familia «mica Biserică», iar Fericitul Augustin a definit Biserica drept «familia de acasă»”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.