Arhiepiscopul Romanului și Bacăului la 26 de ani de arhierie

Vineri, 1 mai 2026, Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman a fost gazda evenimentelor prilejuite de împlinirea a 26 de ani de arhierie de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Vineri, 1 mai 2026, s-au împlinit 26 de ani de când, la început de nou mileniu, arhimandritul Ioachim Giosanu a fost hirotonit în treapta de Arhiereu-vicar, cu titulatura de Ioachim Băcăuanul, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în prezența unui distins sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, din care au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos și Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim Mareş al Episcopiei Huşilor († 2009).

De la acel eveniment major pentru Eparhia Romanului și Bacăului a trecut peste un sfert de veac de rodnică și nobilă slujire mărturisitoare a unuia dintre ierarhii emblematici ai Ortodoxiei românești, care păstorește în duhul filocalic al înaintașilor și cu părintească dragoste viața fiilor și fiicelor duhovnicești, reușind să dea o perspectivă nouă și înnoitoare misiunii ecleziastice, adaptată noilor exigențe ale timpului.

În cadrul Sfintei Liturghii arhierești prilejuite de acest moment festiv, au fost înălțate rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Eparhiei Romanului și Bacăului și a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

După oficierea Sfintei Liturghii arhierești, preacuviosul părinte arhimandrit Pimen Costea, vicar administrativ, în numele membrilor administrației eparhiale, a transmis gândurile de apreciere și mulțumire față de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, precum și prețuirea și recunoștința pe care preoții și credincioșii o adresează celui de-al 77-lea ierarh al istoricei Eparhii a Romanului și Bacăului. Apoi, rememorând câteva aspecte ale activității misionare a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim din ultimul sfert de veac, părintele vicar a subliniat faptul că aceste împliniri sunt mărturia unei vieți închinate lui Dumnezeu, ale cărei roade vădesc lucrarea din via Domnului în încercarea de a sfinți locul și de a transfigura timpul.

Apoi, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat cuvânt de felicitare Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, oferind acestuia o cruce de binecuvântare, obiect sfânt liturgic care simbolizează slujirea jertfelnică și rugăciunea pe care ierarhul de la Roman o înalță pentru toate categoriile de credincioși, mai ales pentru cei aflați în dificultate.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a mulțumit antevorbitorilor pentru cuvintele de apreciere, apoi, adresându-se preoților din administrația eparhială și credincioșilor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre misiunea arhierească ce i-a fost încredințată de Sfântul Sinod în urmă cu 26 de ani, despre angajamentele asumate și despre perspectiva ecleziastică a unei activități împlinite cu conștiința responsabilității față de Dumnezeu, exprimându-și dorința ca Hristos-Marele Arhiereu să Se recunoască în lucrarea sa ca ierarh al Eparhiei Romanului și Bacăului. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că 1 Mai nu este o zi de sărbătoare personală, ci este o zi de sărbătoare a eparhiei, sărbătorită prin Liturghie, care este o permanentă aducere aminte de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos.

Apoi, părintele Ciprian Ioan Ignat, secretar eparhial și unul dintre slujitorii care au fost martori la evenimentul din urmă cu 26 de ani, a motivat în cuvântul său dorința Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim ca la acest moment de sărbătoare să ofere membrilor administrației eparhiale o distincție de onoare și un volum ce poartă semnătura sa, în semn de recunoștință pentru efortul pe care fiecare îl depune acolo unde a fost desemnat să-și împlinească lucrarea.