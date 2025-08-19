Binecuvântare arhierească în parohia bănățeană Zervești

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s‑a rugat duminică, 17 august, împreună cu preotul și credincioșii Parohiei Zervești din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Au participat la sfânta slujbă autorități locale și credincioșii parohiei, printre care copii și tineri îmbrăcați în costume populare specifice Văii Sebeșului.

„La Zervești, există o comunitate frumoasă, cu un preot care locuiește în parohie și credincioși harnici care se îngrijesc îndeaproape de sfânta biserică și de casa parohială. Am fost întâmpinați de autoritățile locale, de copilași și tineri îmbrăcați în costume tradiționale, iar la Sfânta Liturghie ne‑am bucurat pentru că a fost foarte multă liniște, credincioșii au fost atenți la sfintele rugăciuni, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. La final, părintele paroh Gheorghe Țuican i‑a oferit Părintelui Episcop Lucian o icoană cu ocrotitorii bisericii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Prima biserică a Parohia Zerveşti, de lemn, s‑a ridicat în 1721 și a fost demolată în 1857, când a început construcția bisericii actuale. Aceasta a fost resfințită, după o reparație capitală, la 29 octombrie 1937, de Mitropolitul Vasile Lăzărescu.