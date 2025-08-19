Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească în parohia bănățeană Zervești

Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 19 August 2025

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s‑a rugat duminică, 17 august, împreună cu preotul și credincioșii Parohiei Zervești din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Au participat la sfânta slujbă autorități locale și credincioșii parohiei, printre care copii și tineri îmbrăcați în costume populare specifice Văii Sebeșului.

„La Zervești, există o comunitate frumoasă, cu un preot care locuiește în parohie și credincioși harnici care se îngrijesc îndeaproape de sfânta biserică și de casa parohială. Am fost întâmpinați de autoritățile locale, de copilași și tineri îmbrăcați în costume tradiționale, iar la Sfânta Liturghie ne‑am bucurat pentru că a fost foarte multă liniște, credincioșii au fost atenți la sfintele rugăciuni, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. La final, părintele paroh Gheorghe Țuican i‑a oferit Părintelui Episcop Lucian o icoană cu ocrotitorii bisericii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Prima biserică a Parohia Zerveşti, de lemn, s‑a ridicat în 1721 și a fost demolată în 1857, când a început construcția bisericii actuale. Aceasta a fost resfințită, după o reparație capitală, la 29 octombrie 1937, de Mitropolitul Vasile Lăzărescu.

 

