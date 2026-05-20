Binecuvântare arhierească şi aniversare în Parohia Oradea‑Vii

În Duminica a 6-a după Sfintele Paști, 17 mai, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei”, și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”, a Parohiei Oradea‑Vii.

Slujirea arhierească a fost prilejuită de sărbătorirea a 60 de ani de căsătorie și de la primirea darului preoției de către părintele protoiereu Gheorghe Nemeș, fost paroh, acum preot pensionar îmbisericit al acestei comunități euharistice orădene, unde slujește din anul 1981.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că, „în Duminica Vindecării orbului din naștere, suntem chemați de Sfânta Biserică să vedem tămăduirea noastră din întunericul orbirii pe care îl aduce păcatul în viața noastră, într‑o asemenea măsură încât nu mai vedem cele de trebuință, ci doar ceea ce bezna în care am ajuns ne îngăduie să bâjbâim”.

Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a mai arătat că răspunsul la problemele oamenilor poate fi aflat doar prin dragostea lui Dumnezeu, Care Își trimite Fiul, Lumina lumii, să ne lumineze în întuneric: „Cum lucrează Domnul Hristos? Cu puterea Duhului Sfânt, în și prin Biserică! Aici este răspunsul, în Biserică și la Biserică!”

Părintele protoiereu Gheorghe Nemeș și‑a exprimat recunoștința pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu asupra slujirii sale și asupra întregii sale familii. Totodată, a adresat mulțumiri ierarhului pentru onoarea și bucuria de a‑l avea în mijlocul comunității și al familiei la acest binecuvântat ceas aniversar. Fostul paroh al „Bisericii Albastre” a adus un omagiu preotesei Paula Nemeș, membrilor familiei preoțești Nemeș şi credincioșilor Parohiei Oradea‑Vii.

Preasfințitul Părinte Sofronie a oferit părintelui protoiereu Gheorghe și preotesei Paula Nemeș o icoană a Maicii Domnului „Prodromița” și un aranjament floral, binecuvântându‑i și adresându‑le felicitări și mulțumiri pentru cele șase decenii de împreună‑slujire în Biserica lui Hristos.