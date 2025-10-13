Binecuvântare pentru obștea Schitului Nicolinț

Data: 13 Octombrie 2025

În Duminica a 21‑a după Rusalii, 12 octombrie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat obștea monahală a Schitului Nicolinț din județul Caraș‑Severin și s-a întâlnit cu credincioșii fideli acestui loc de rugăciune. Ierarhul a binecuvântat paraclisul cu hramurile „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul”, precum și clopotnița acestui ansamblu monahal. În continuare, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica schitului cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, alături de un sobor de preoți și diaconi, iar răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Au participat numeroși credincioși, pelerini și autorități locale.

În cadrul Sfintei Liturghii, chiriarhul l‑a hirotonit întru preot pe ierodiaconul Cleopa Grigorie, care a devenit ieromonah și va fi numit slujitor și egumen pe seama Schitului Bucova. Părintele ieromonah Celestin Chirilă, slujitor al Schitului Nicolinț, a fost hirotesit protosinghel, iar maica Tomaida Ghirilă a fost hirotesită și instalată ca egumenă. Din partea obștii monahale, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a primit o icoană cu Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul.

„Acum 10 ani, câteva maici din obștea Mănăstirii Nera au venit aici într‑un loc binecuvântat de Dumnezeu, la acest schit aflat foarte aproape de granița României cu Serbia. La 6 octombrie 2015, maica Tomaida, cu alte 12 maici, a venit ca să împlinească rânduiala călugărească și să‑L laude pe Dumnezeu. (...) În 2017 s‑a adăugat la măicuțele venite aici și părintele Celestin, care a fost viețuitor la Mănăstirea Crasna din județul Prahova, Arhiepiscopia Bucureștilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, obștea se nevoiește aici și se roagă neîncetat, împletind munca cu rugăciunea”, a subliniat Episcopul Caransebeșului.