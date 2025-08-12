Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru tinerii din tabăra „Tradiție și noutate”

Știri
Un articol de: Arhid. Pavel Canea,   Darius Herea - 12 August 2025

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat duminică, 10 august, Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” - Poiana Mărului, județul Caraș‑Severin, unde s‑a întâlnit cu tinerii participanți la Tabăra națională „Tradiție și noutate”.

Episcopul Caransebeșului a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Poiana Mărului din Banat împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența a 70 de tineri, participanți la Tabăra națională de cultură și spiritualitate „Tradiție și noutate”, ce s‑a desfășurat în perioada 4‑10 august la acest așezământ monahal.

Sfânta slujbă a fost oficiată în Altarul de vară al mănăstirii, la care au participat, pe lângă tineri și autorități locale, viețuitorii așezământului monahal, dar și alți credincioși și pelerini. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a oferit mai multe diplome de recunoștință celor ce s‑au implicat în buna desfășurare a acestei tabere, dar și alte daruri. Pe parcursul celor șapte zile de tabără, cei 70 de tineri cu vârste între 16 și 24 de ani din întreaga țară, dar și delegații din Ungaria și Republica Moldova, au participat la un program atractiv format din ateliere tematice de cultură și spiritualitate, la un program duhovnicesc adecvat, conferințe, drumeții și activități în aer liber, precum și la un pelerinaj la mai multe obiective de patrimoniu cultural și religios din județul Caraș‑Severin.

„Tinerii veniți de departe sau de aproape s‑au bucurat atât de împreună rugăciune, cât și de toate celelalte activități pe care le‑au desfășurat. Au vizitat în această perioadă obiective bisericești, dar și culturale din județul Caraș‑Severin, au avut activități diverse și cred că foarte important este că tinerii veniți din toate colțurile țării s‑au cunoscut aici și au legat prietenii durabile. Credem că aceștia sunt lumină în această lume și sare a pământului și se vor duce în eparhiile lor și vor forma alte și alte nuclee și comunități de tineri, și încet, încet vor fi mai activi în viața Bisericii și se vor apropia mai mult de Dumnezeu”, a afirmat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian la final.

Tabăra națională de cultură și spiritualitate „Tradiție și noutate” din Mitropolia Banatului a fost organizată de către Episcopia Caransebeșului, prin Departamentul de Tineret, cu sprijinul ATOR Banatul de Munte și a fost cofinanțată de către Consiliul Județean Caraș‑Severin și Primăria Comunei Zăvoi.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului  -   Mănăstirea Poiana Mărului Caraș‑Severin  -   tabara
