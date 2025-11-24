Binecuvântarea lucrărilor la biserica filiei bănățene Iam

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i-a vizitat duminică, 23 noiembrie, pe credincioșii din Filia Iam, Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin. Aici, ierarhul a fost întâmpinat de fanfara localității Coștei din Serbia. În continuare, a binecuvântat lucrările executate în ultima perioadă la interiorul Bisericii „Înălțarea Domnului”. După slujba de sfințire, ierarhul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie, la care au participat autoritățile locale, precum și credincioși din comunitate, printre care copii îmbrăcați în costume populare.

La final, părintele paroh Cătălin Musta i-a oferit Episcopului Caransebeșului, din partea comunității, o cruce de binecuvântare.

„Părintele paroh Cătălin Musta i-a adunat pe credincioșii de la Milcoveni, de la Iam, și împreună au săvârșit lucruri importante, atât din punct de vedere edilitar, cât și din punct de vedere spiritual, liturgic și pastoral. Astăzi ne-am bucurat de prezența multor credincioși și i-am felicitat pe toți, pentru că într-adevăr nu este puțin lucru și nu este ușor ca să ții candela rugăciunii și a credinței aprinsă în aceste parohii, în aceste localități izolate. Biserica de aici arată destul de bine și în exterior, dar ne-am propus ca anul viitor să restaurăm turnul sfântului lăcaș și pe frontispiciu să amplasăm două icoane cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, a afirmat Părintele Episcop Lucian.

La o distanţă de circa 30 km de Oraviţa, localitatea Iam se află la graniţa cu Serbia, în apropierea localităţii Berlişte. Filia Iam aparține de Parohia Milcoveni. Are 64 familii cu aproximativ și 139 credincioși. Biserica „Înălţarea Domnului” din Iam a fost ridicată în anul 1896. Pictura bisericii a fost făcută în 1898 de pictorul Filip Matei din Bocşa.

În cursul după-amiezii, Preasfințitul Părinte Lucian a fost și în Parohia Rusova Veche.