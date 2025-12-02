Bucurie duhovnicească în Eparhia Banatului Montan

De sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, 30 noiembrie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat pe credincioșii Parohiei „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Oravița, județul Caraș‑Severin.

Episcopul Caransebeșului a sfințit icoana de mozaic a Sfântului Andrei Șaguna amplasată pe sediul Centrului de tineret „Sfânta Ecaterina” al parohiei din Oravița și a binecuvântat exteriorul acestuia, recent renovat. În continuare, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială alături de un sobor de preoți și diaconi, răspunsurile liturgice fiind date de un grup de slujitori și cântăreți de la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș. Au participat la sfânta slujbă numeroși credincioși din Oravița printre care copii și tineri.

La final, copiii de la Centrul de tineret „Sfânta Ecaterina” au susținut un program de poezii și colinde, dar și cântece patriotice. Pentru misiunea desfășurată în această parohie, părintele paroh Gelu Moldovan și binefăcătorii parohiei au primit diplome de recunoștință. Cu această ocazie biserica parohială a primit al doilea ocrotitor pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Biserica parohială și Centrul de tineret se află pe strada Sfântul Andrei Șaguna.

Luni, 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian s‑a rugat în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș pentru înaintașii noștri, cei care au făurit Marea Unire și pentru tot poporul român de pretutindeni. După ce a fost intonat Imnul României, ierarhul a oficiat slujba de Tedeum pe soleea Catedralei, la care au participat autorități locale, reprezentanți ai mai multor instituții din Caransebeș, preoți, oameni de cultură și mai mulți credincioși, copii și tineri, ce s‑au alăturat la rugăciune și la Polihroniul săvârșit la final. În continuare, ierarhul a rostit un cuvânt și au fost interpretate colinde și cântece patriotice de către părinții slujitori ai Catedralei Episcopale.

După rugăciunea înălțată în Catedrală au fost depuse flori în semn de recunoștință la statuia Episcopului Elie Miron Cristea din fața sfântului locaș și la Crucea Identității Naționale din vecinătatea Catedralei.