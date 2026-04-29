Ceremonie militară și religioasă de Ziua Veteranilor de Război

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 29 Aprilie 2026

Ministerul Apărării Naționale a organizat astăzi, 29 aprilie 2026, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, mai multe ceremonii militare şi religioase atât în Bucureşti, cât și în garnizoanele din ţară, la monumente care omagiază sacrificiul eroilor și veteranilor români. În Capitală, ceremonia militară și religioasă cu depunere de coroane a avut loc în dimineața acestei zile la Monumentul Eroilor Patriei din vecinătatea Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal. După sosirea lui Mircea Abrudan, președintele Senatului României, au avut loc prezentarea onorului și salutul Drapelului de Luptă. În continuare a fost intonat Imnul Național, după care un sobor de preoți militari a săvârșit o slujbă de Te Deum. Evenimentul s-a încheiat cu depunerea de coroane și jerbe de flori de către autoritățile naționale și asociațiile de veterani din cadrul MApN și MAI.

Părintele consilier patriarhal ne-a oferit mai multe detalii cu privire la istoria și sărbătorirea acestei zile: „Ziua Veteranilor de Război este sărbătorită în România în fiecare an la data de 29 aprilie și este dedicată recunoașterii meritelor militarilor care au luptat pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării. Data a fost aleasă pentru a marca momentul în care regele Carol I a promulgat înaltul decret prin care a fost instituit titlul de «veteran de război». Acest titlu a fost acordat pentru prima dată supraviețuitorilor Războiului de Independență la 25 de ani de la începerea mobilizării. Oficial, această zi a fost instituită ca sărbătoare la nivel național în anul 2007, iar simbolul floral al acestei zile este bujorul românesc. La 29 aprilie, Ministerul Apărării organizează anual o serie de evenimente pentru a onora supraviețuitorii conflictelor trecute. Ceremonii militare și religioase au loc la monumentele eroilor din București și din garnizoanele din țară. Ceremonia centrală, din Capitală, s-a desfășurat la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare”.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri