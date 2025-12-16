Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri „Colindul care ne unește”, la Iași

„Colindul care ne unește”, la Iași

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Flavius Popa - 16 Decembrie 2025

Sute de oameni au umplut, duminică seară, sala Centrului de Evenimente Agora, ascultând, timp de câteva ceasuri, grupurile de copii prezente la concertul „Colindul care ne unește”. Și în acest an, tradiționalul eveniment organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul misiune pentru tineret, a reunit cete de colindători, copii și tineri, care au transmis publicului vestea Nașterii Domnului Hristos.

La concertul de colinde al Arhiepiscopiei Iașilor au participat șase coruri și grupuri de copii, elevi, studenți și voluntari în diferite asociații ale eparhiei: Corul „Mini Byzantion”, Corul de copii din Bârnova, Corul „Învierea” al Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români Iași (ASCOR Iași), Corul „Arhanghelii” al Asociației Tineretul Ortodox Român (ATOR Iași), Corul Asociației „Prietenii Sfinților Trei Ierarhi” (PSTI) din Iași și Corul Asociației „Studenți pentru Viață” (SPV) din Iași.

Invitatul special al serii a fost tânărul Rareș Prisacariu, câștigător al concursului „Românii au talent” în anul 2023, care a oferit publicului câteva momente lirice între aparițiile cetelor de colindători.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat câteva îndemnuri ieșenilor prezenți, mărturisind totodată nevoia prezenței nevinovăției copiilor în viața noastră: „Colindul cel sfânt, prelungirea Dumnezeieștii Liturghii, să ne țină adânc înrădăcinați în Domnul Hristos, și prin credința în El să prisosim cu multă mulțumire, precum ne este mulțumirea în această seară. Mulțumire adresată lui Dumnezeu, căci face posibile asemenea întâlniri precum aceasta, mulțumire taților și mamelor acestor minunați copii, pentru că au ajuns să ne cânte colinde, pentru că tatăl și, mai ales, mama au știut, într‑un fel sau altul, să le așeze colindul în rădăcina ființei lor. Mulțumesc, totodată, și tuturor organizatorilor. Și acum o urare legată de Nașterea Domnului și de colindătorii care ne vin la ușă: să ne punem în gând să deschidem fiecărui colindător care bate la fereastra ușii noastre. Și aceasta nu doar pentru a ne arăta deschiși celor care vin la noi, de dragul nostru, ci pentru ca, de‑a lungul întregului an, binecuvântarea copiilor să ne însoțească. Căci cine știe, Doamne, cum va fi și anul care vine? Avem nevoie de prezența nevinovăției copiilor, prin rugăciunea lor în viața noastră, ca să fim apărați și întăriți în fața valurilor ce, oricum, vin asupra noastră”.

 

Citeşte mai multe despre:   colind  -   IPS Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei  -   Centrul de evenimente Agora
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri