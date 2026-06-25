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Concert de muzică bizantină „Ofrandă Mucenicului Ioan”

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Un articol de: Irina Ursachi,   Daniela Livadaru - 25 Iunie 2026

În ajunul hramului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, cea de-a VI-a ediție a Concertului de muzică bizantină „Ofrandă Mucenicului Ioan”, desfășurat în incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”.

Au susținut recitaluri Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de arhid. Ilie Leonte, și Corul Academic „Byzantion” din Iași, dirijat de lect. univ. dr. Adrian Sîrbu. Repertoriul a inclus cântări dedicate sfinților români recent canonizați, precum și imnuri închinate sfintelor femei din calendar.

În final, cele două formații au interpretat împreună Doxologia de Hurmuz Hartofilax. La eveniment au participat ierarhi, clerici, monahi, monahii și numeroși pelerini.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și pr. Constantin Ciprian Blaga au oferit distincții de vrednicie.

Manifestările dedicate hramului au continuat cu slujba Privegherii și Sfânta Liturghie de noapte.

 

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