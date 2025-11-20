Conferință a preoților și diaconilor români din Italia

Data: 20 Noiembrie 2025

La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s‑a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, a reunit preoți și diaconi din protopopiatele aflate în zona centrală a Italiei, precum și din insula Sardinia.

Lucrările conferinței au debutat cu rugăciunea de deschidere, după care Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor participanților. În mesajul său introductiv, ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri periodice pentru întărirea comuniunii frățești, pentru actualizarea misiunii pastorale într‑un context social aflat în continuă schimbare și pentru armonizarea lucrării preoțești în diasporă.

În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a susținut conferința „Darul sfințeniei în poporul lui Dumnezeu de neam românesc - binecuvântare, încurajare și responsabilitate pentru noi, cei de azi”. După prezentare, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări.

În partea finală a întâlnirii, chiriarhul a oferit preoților prezenți recomandări pastorale și misionare, adaptate nevoilor actuale ale comunităților ortodoxe românești din Italia, conform episcopia‑italiei.it.