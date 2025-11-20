Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferință a preoților și diaconilor români din Italia

Data: 20 Noiembrie 2025
Data: 20 Noiembrie 2025

La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s‑a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, a reunit preoți și diaconi din protopopiatele aflate în zona centrală a Italiei, precum și din insula Sardinia.

Lucrările conferinței au debutat cu rugăciunea de deschidere, după care Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor participanților. În mesajul său introductiv, ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri periodice pentru întărirea comuniunii frățești, pentru actualizarea misiunii pastorale într‑un context social aflat în continuă schimbare și pentru armonizarea lucrării preoțești în diasporă.

În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a susținut conferința „Darul sfințeniei în poporul lui Dumnezeu de neam românesc - binecuvântare, încurajare și responsabilitate pentru noi, cei de azi”. După prezentare, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări.

În partea finală a întâlnirii, chiriarhul a oferit preoților prezenți recomandări pastorale și misionare, adaptate nevoilor actuale ale comunităților ortodoxe românești din Italia, conform episcopia‑italiei.it.

 

