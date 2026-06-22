Conferință la Ploiești despre rolul colaborării dintre duhovnicie și psihiatrie în tratarea depresiei

La Centrul cultural al Protopopiatului Ploiești Nord s‑a desfășurat luni, 22 iunie, conferința „Necesitatea dialogului dintre duhovnicie și psihiatrie în tratarea depresiei”, susținută de părintele dr. Florin Ciprian Petre, slujitor al Bisericii Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica „Sfinții Voievozi” din Ploiești și a reunit numeroși clerici din cadrul Cercului Pastoral Urban din localitate, credincioși și persoane interesate de problematica sănătății mintale și de raportul dintre credință și actul terapeutic.

În cadrul conferinței, părintele Florin Ciprian Petre a abordat una dintre cele mai sensibile și actuale teme ale societății contemporane, subliniind necesitatea unei colaborări reale între duhovnic și medicul psihiatru în sprijinirea persoanelor care se confruntă cu depresia și alte suferințe sufletești. Expunerea a evidențiat faptul că omul trebuie privit în integralitatea sa, iar procesul vindecării presupune atât îngrijirea dimensiunii spirituale, cât și accesul la sprijinul medical de specialitate. Participanții au urmărit cu interes prezentarea, care a oferit perspective teologice, psihologice și pastorale asupra depresiei, una dintre afecțiunile cu cea mai mare răspândire în lumea de astăzi. Dialogul dintre invitat și public a continuat printr‑o amplă sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia au fost abordate teme legate de discernământul pastoral, sprijinul acordat persoanelor aflate în suferință și importanța depășirii prejudecăților legate de bolile psihice.

Un moment deosebit al manifestării l‑a constituit lansarea celor mai recente volume semnate de părintele dr. Florin Ciprian Petre: „Cum se rugau Sfinții Isihaști?” și „De la omul exterior la omul interior. Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian”. Autorul a prezentat pe scurt tematica lucrărilor și a oferit autografe participanților interesați.

Evenimentul a fost organizat de Parohia „Sfinții Voievozi” din Ploiești, în colaborare cu Protopopiatul Ploiești Nord și Protopopiatul Ploiești Sud, și s‑a desfășurat într‑o atmosferă de dialog, reflecție și comuniune. Prin tema abordată și prin numărul mare de participanți, conferința a evidențiat interesul crescând pentru identificarea unor răspunsuri și soluții care să îmbine experiența duhovnicească a Bisericii cu rezultatele cercetării medicale moderne în sprijinul celor aflați în suferință.