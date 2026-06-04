Conferința semestrială de primăvară în Episcopia Oradiei

Episcopia Oradiei a organizat conferința preoțească de primăvară, care a reunit, în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea, clerul celor patru protopopiate ale eparhiei, stareții așezămintelor monahale, cadrele didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” şi ai Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, precum și profesorii care predau disciplina Religie în școlile bihorene.

Manifestările au început pe 28 mai cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în sobor de preoți și diaconi, prezidată de pr. Radu‑Valer Rus, vicar eparhial, urmată de slujba de Te Deum.

Conferința a fost moderată de pr. Cristian‑Octavian Rus, consilier cultural, care, în cuvântul inaugural, a surprins tematica anului 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar - mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame”.

În deschiderea lucrărilor a avut loc lansarea volumului „Străzi, ziduri și... îngeri. 100 de pastile pentru suflet”, semnat de Mihaela Costea, cadru didactic pentru disciplina Religie la Liceul de Arte din Oradea, volum apărut la Editura Agnos din Sibiu și prefațat de oaspetele și conferențiarul acestei întâlniri eparhiale, pr. prof. Constantin‑Valer Necula.

Pr. prof. univ. dr. Constantin‑Valer Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, a susţinut prelegerea „Priorități în pastorația familiei românești - diagnoză și discernământ”. În continuare, pr. Cristian‑Octavian Rus a anunțat lansarea noului site oficial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

Cu acest prilej au fost oferite noile antimise slujitorilor sfintelor altare din întreaga eparhie. Cele 600 de antimise au fost sfințite de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu prilejul serbării praznicului Înălțării Domnului, la Catedrala Episcopală.