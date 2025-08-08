Data: 08 August 2025

De sărbătoarea Schimbării la Față, miercuri, 6 august 2025, Părintele Episcop Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din municipiul Huși, cu prilejul hramului sfântului așezământ.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părintele consilier eparhial Eduard Irimiea, părintele exarh Zaharia Curteanu și părintele protopop Iulian Dumitru Ștefan.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a arătat că lumina în care l‑au perceput Apostolii pe Domnul Hristos izvora din Ființa Sa și a vorbit despre capacitatea oamenilor de a primi lumina harului lui Dumnezeu în viața proprie: „Așa cum trupul lui Hristos strălucea de lumină, și noi putem deveni oameni de lumină prin rugăciune. Sfântul Ioan Damaschinul ne spune că «mama rugăciunii este liniștirea, iar rugăciunea este arătarea slavei lui Dumnezeu». […] Cu cât un om se roagă mai mult, cu atât chipul său se luminează. […] Dacă oamenii s‑ar ruga mai mult, ar fi mai puțină tulburare, mânie, răutate și ură, s‑ar potoli setea aceasta de a‑i desființa pe cei de lângă ei. Un om care urăște nu are rugăciunea ca preocupare spirituală. Hristos, Cel care ne este pedagog absolut, să fie Cel care să ne ajute să ne rugăm mai mult ca în acest fel noi să devenim oameni de lumină”.