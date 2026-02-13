Delegație din Grecia în vizită la Patriarhia Română

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în audiență astăzi, 13 februarie, în Salonul „Sfinții Români” al Reședinței Patriarhale din București, o delegație a Mitropoliei de Veria, Naousa și Kampania din Grecia, formată din clerici și mireni. Delegația, condusă de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Pantelimon, se află în București cu ocazia târgului de turism, care se desfășoară la Romexpo, în perioada 12‑15 februarie 2026.

Înaltpreasfințitul Părinte Miropolit Pantelimon a adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un cuvânt de mulțumire pentru primire și a prezentat contextul vizitei delegației elene în capitala țării noastre: „Ne aflăm în România pentru a participa la târgul de turism care are loc la București. Este un moment foarte important în care noi putem să promovăm zona în care se află Mitropolia noastră, atât din punct de vedere turistic, istoric, dar și religios. Unul din cele mai importante obiective de la noi este Altarul Sfântului Apostol Pavel, dar avem și o zonă strâns legată de Alexandru cel Mare. Vă suntem recunoscători pentru că de fiecare dată ne primiți cu atâta dragoste și binecuvântare”.

În cuvântul de bun‑venit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat distincția fundamentală dintre turismul comercial și pelerinajul creștin, punctând succesul misiunii de a oferi credincioșilor de toate vârstele, prin intermediul Bisericii, șansa de a descoperi locurile de pelerinaj din România și din străinătate: „Turismul pentru noi este important, însă întotdeauna vrem să‑l legăm cu pelerinajul, adică cu semnificația spirituală. Și, de aceea, avem Agenția de pelerinaje BASILICA Travel a Patriarhiei Române, care organizează pelerinaje interne, în țara noastră, dar și externe, îndeosebi în Țara Sfântă și în Grecia. Constatăm că la noi sunt parohii care formează grupuri de pelerini și uneori merg de cinci, șase ori în aceeași țară. Sunt mulți pensionari care n‑au avut șansa în tinerețe să meargă în Țara Sfântă sau în Grecia, și acum, pentru că sunt prețuri acceptabile, se bucură să meargă”.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre a punctat importanța pelerinajului ca factor de coeziune socială și pastorală între credincioși, dar și între credincioși și clerici. „Se vede în viața parohiilor că acești pelerini devin mai activi, mai solidari între ei, că stau o perioadă de timp într‑un pelerinaj și se creează o mare comuniune. De aceea, există un aspect misionar și pastoral al pelerinajului, pe lângă cel cultural și de evlavie. Anul viitor, tematica principală în Patriarhia Română va fi cooperarea dintre cler și mireni în Biserică, și acest lucru se vede și în pelerinaj, căci fiecare grup de pelerini este condus de un preot și acesta face lecturi din Sfânta Scriptură despre locurile pe care le vizitează, dar și câte o rugăciune”, a explicat Patriarhul României.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit ca dar din partea delegației din Grecia o icoană a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Patriarhul Bisericii noastre le‑a oferit în dar membrilor delegației câte un volum, în limba greacă, al lucrării „Brâncuși - Sculptor creștin ortodox”, dar și câte un volum despre Catedrala Națională din București.

Tot astăzi, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Pantelimon și membrii delegației din Grecia au avut o întrevedere cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, în Sala Consilium a Palatului Patriarhiei.