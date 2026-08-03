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Duminica a 9-a după Rusalii la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

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Un articol de: Daniela Livadaru,   Irina Ursachi - 03 August 2026

Numeroși credincioși suceveni au participat, în Duminica a 9-a după Pogorârea Sfântului Duh, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală - Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, unde Înalt­preasfințitul Părinte Calinic, Arhi­episcopul Sucevei și Rădău­ților, a adresat un îndemn la statornicie în credință, pornind de la pericopa evanghelică despre umblarea pe mare și potolirea furtunii.

Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, între care arhim. Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii, și arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh, ierarhul a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în așezământul ce adă­postește moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou”, dirijată de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Bogdan Norocel, slujitor la Parohia „Sfântul Dumitru” din Câmpulung Moldovenesc. 

La finalul slujbei, Înaltprea­sfin­țitul Părinte Calinic a amintit că pe site-ul arhiepiscopiei pot fi consultate exegeza și Decalogul dedicate Evan­gheliei duminicii, având ca mesaj central chemarea de a rămâne uniți cu Hristos pentru a birui „valurile vieții”.

Ierarhul a făcut apoi câteva anunțuri privind programul liturgic al eparhiei, invitând cre­din­cioșii la Taina Sfântului Maslu de obște din 9 august, precum și la slujbele arhierești prilejuite de praznicul Schimbării la Față a Domnului, care vor fi săvârșite în mai multe mănăstiri din Arhi­episcopia Sucevei și Ră­dăuților.

Întrucât în aceeași zi a fost pomenit Binecredinciosul Împărat Iustinian cel Mare, chiriarhul a evocat personalitatea marelui apărător al credinței și a prezentat Decalogul inspirat din viața acestuia. Potrivit tradiției locului, la final au fost rostite rugăciuni de dezlegare și pentru sănătatea celor aflați în sufe­rință, după care numeroșii pelerini s-au închinat la moaștele Sfântului Ioan cel Nou. 

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava  -   Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
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