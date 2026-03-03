Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Episcopală din Deva

Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Episcopală din Deva

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 03 Martie 2026

În Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Sfintelor Paști, 1 martie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Nestor a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, tradiționalul mesaj adresat anual clerului și credincioșilor în Duminica Ortodoxiei, mesajul din acest an arătând că icoana sfinților nu este doar o amintire, ci o mărturie vie a împlinirii omului, o dovadă că harul poate transfigura o viață obișnuită și o poate ridica la asemănarea cu Dumnezeu.

În cuvântul adresat la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că în această duminică este sărbătorită, împreună cu restabilirea definitivă a cinstirii sfintelor icoane, biruința dreptei credințe împotriva tuturor ereziilor, Biserica Ortodoxă păstrând, prin lucrarea Duhului Sfânt, învățătura Domnului Iisus Hristos predată Sfinților Apostoli.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala mixtă „Sfântul Ierarh Nicolae” dirijată de preotul Nicolae‑Daniel Balea.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei  -   Duminica Ortodoxiei  -   Catedrala Episcopală din Deva
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Arad Știri
    Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

    În prima duminică a Postului Mare, 1 martie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În cadrul slujbei,

    03 Mar, 2026
  • Procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare Știri
    Procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare

    Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în prima duminică din Postul Mare. Sfânta Liturghie s‑a încheiat cu o procesiune în jurul catedralei, în sunete de toacă şi clopote, cu credincioșii purtând în mâini sfinte icoane.

    03 Mar, 2026
TOP 6 Știri