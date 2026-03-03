Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Episcopală din Deva

În Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Sfintelor Paști, 1 martie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Nestor a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, tradiționalul mesaj adresat anual clerului și credincioșilor în Duminica Ortodoxiei, mesajul din acest an arătând că icoana sfinților nu este doar o amintire, ci o mărturie vie a împlinirii omului, o dovadă că harul poate transfigura o viață obișnuită și o poate ridica la asemănarea cu Dumnezeu.

În cuvântul adresat la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că în această duminică este sărbătorită, împreună cu restabilirea definitivă a cinstirii sfintelor icoane, biruința dreptei credințe împotriva tuturor ereziilor, Biserica Ortodoxă păstrând, prin lucrarea Duhului Sfânt, învățătura Domnului Iisus Hristos predată Sfinților Apostoli.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala mixtă „Sfântul Ierarh Nicolae” dirijată de preotul Nicolae‑Daniel Balea.