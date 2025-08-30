Episcopia Alexandriei și Teleormanului și-a cinstit ocrotitorul spiritual

Astăzi, 30 august, clericii și credincioșii din Episcopia Alexandriei și Teleormanului au trăit bucuria prăznuirii Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, ocrotitorul spiritual al eparhiei. Evenimentul liturgic a fost îmbogățit anul acesta în mod deosebit prin aducerea, spre închinarea credincioșilor teleormăneni, a mâinii stângi a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, de la Mănăstirea Mega Spileo din Grecia.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Episcopală din Alexandria de către Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Apostolos, Episcop de Tanagra și Director al Biroului de Reprezentare al Bisericii Ortodoxe a Greciei pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Galaction a rostit un cuvânt de binecuvântare, în care a evidențiat faptul că Sfântul Ierarh Alexandru, ocrotitorul municipiului Alexandria, rămâne un model de smerenie și un apărător neclintit al dreptei credințe, chemându-i pe credincioși să urmeze exemplul viețuirii sale pline de curaj și statornicie în slujirea lui Hristos.

„Sfântul Alexandru rămâne pentru noi un model de smerenie și de statornicie în apărarea dreptei credințe. Viața și curajul său ne cheamă și astăzi să trăim cu demnitate, cu dragoste și cu încredere în Hristos, Mântuitorul lumii. Dacă Sfântul Alexandru a apărat credința într-un context de mari încercări și frământări, și noi suntem chemați să dăm mărturie printr-o viață curată, prin dragoste față de aproapele și prin statornicie în rugăciune. Credința nu este doar un dar primit, ci și o responsabilitate pe care o purtăm cu jertfelnicie în lume. Ea ne luminează pașii, ne întărește inimile și ne dăruiește nădejde, chiar și atunci când suntem încercați de greutăți. În lumina exemplului său, să rămânem uniți în Biserică, să ne întărim familiile în iubirea lui Hristos și să cultivăm pacea și bunătatea în comunitățile noastre”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ eparhial, a vorbit despre viața plină de evlavie a Sfântului Ierarh Alexandru, subliniind credința sa neclintită și devotamentul său exemplar față de dreapta credință: „Sfântul Ierarh Alexandru a fost un păstor cu adevărat dedicat, care și-a călăuzit turma cu dragoste, înțelepciune și smerenie. El a rămas un simbol viu al curajului, al statorniciei și al fidelității față de Hristos și de Biserica Sa. Prin exemplul său, ne învață cum să trăim ca adevărați mărturisitori ai credinței, să cultivăm iubirea și răbdarea în familie și în comunitate și să nu ne temem să păstrăm adevărul cu inima curată. Moștenirea sa spirituală continuă să inspire generații întregi de credincioși, chemându-ne să fim lumini vii ale Evangheliei în lume”, a spus părintele arhimandrit.

Răspunsurile liturgice au fost date de către Grupul psaltic „Pantocrator”.

În ajunul hramului orașului Alexandria, 29 august, a avut loc o procesiune pe străzile orașului, cu racla care adăpostește moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, aduse de la Mănăstirea Mega Spileo din Grecia, precum și cu o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru, aflate în patrimoniul Catedralei Episcopale. La procesiune au participat Preasfințitul Părinte Episcop Galaction și Preasfințitul Părinte Apostolos. Procesiunea a fost precedată de slujba Vecerniei cu Litie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Apostolos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.