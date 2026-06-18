Eveniment festiv la Catedrala Episcopală din Zalău

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit slujba Vecerniei în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, duminică seară, 14 iunie, cu prilejul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare de Religie. La slujbă au participat elevii premiați, profesorii îndrumători, părinți, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și credincioși zălăuani. La finalul Vecerniei, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit slujba de hirotesie întru duhovnic pentru șase preoți din Episcopia Sălajului.

În continuare, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare de Religie. În cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre importanța educației religioase în formarea tinerilor, pornind de la exemplul Sfinților Români, care nu sunt doar modele de viețuire duhovnicească, ci și repere de învățare, mărturisire și responsabilitate. Ierarhul a subliniat că sfințenia înseamnă asumarea Evangheliei în viața concretă și transmiterea mai departe, prin exemplu, a ceea ce omul a învățat din propria experiență duhovnicească: „Sfințenia înseamnă să te umpli de Duhul Sfânt printr‑o viețuire curată, căutând în fiecare zi și în fiecare moment să faci voia lui Dumnezeu. Iar după ce te străduiești să faci lucrul acesta, începi să și predai celorlalți ceea ce tu ai învățat experimentând în viața ta. Zic, în sensul unei dimensiuni pedagogice a sfințeniei. Așadar, pe de o parte duhovnicia, iar pe de altă parte exemplul și educația”.

La final, elevii şi profesorii lor au fost felicitaţi de Preasfinţitul Părinte Episcop Benedict şi de Gheorghe Bancea, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj,

Ierarhul i‑a premiat pe cei 13 elevi care au reprezentat județul Sălaj la etapele naționale ale Olimpiadei de Religie Ortodoxă, Olimpiadei de Religie pentru Seminarii Teologice Ortodoxe și Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”, precum și la Concursul Internațional „Împreună cu Hristos în viață”. Aceștia au primit diplome și premii în bani, în semn de recunoaștere și încurajare a efortului depus. Totodată, au fost distinși 13 profesori îndrumători, de Religie și de Limba și literatura română, pentru implicarea în pregătirea elevilor și pentru contribuția adusă la formarea duhovnicească și intelectuală a tinerei generații.