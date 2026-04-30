Evenimente academice la Sibiu: lansare de carte şi conferinţă

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc miercuri, 29 aprilie, lansarea volumelor „Sinodul de la Niceea (325) istorie și receptare” și „Cuvântare funebră în cinstea Sfântului Ioan Gură de Aur”, apărute la Editura Doxologia din Iași. La Biblioteca Judeţeană „ASTRA” a conferenţiat în aceeaşi zi profesorul american John P. Burgess.

La evenimentul editorial organizat în Aula „Mircea Păcurariu” a facultăţii sibiene au fost prezenţi pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu; pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, profesor emerit la aceeaşi facultate; pr. conf. univ. dr. Adrian‑Aurel Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca; lect. univ. dr. Dragoş Boicu, prodecanul facultăţii sibiene şi editor al primului volum menţionat, împreună cu Dragoş Mîrşanu de la Centrul de Studii Patristice „Sfântul Maxim Mărturisitorul” din Iaşi; cadre didactice; studenţi teologi şi oaspeţi, informează Mitropolia Ardealului.

Despre volumul dedicat Sinodului I Ecumenic de la Niceea au vorbit cei doi editori, care au evidenţiat atât noutatea cercetării ştiinţifice a marelui eveniment din istoria Bisericii creştine, cât şi contribuţia celor 13 autori care au colaborat pentru realizarea acestei lucrări importante pentru cercetarea teologică şi istorică românească.

„Rodul unei prietenii”

Cel de‑al doilea volum a fost prezentat de pr. prof. dr. Nicolae Chifăr și de traducătorul textului din limba greacă, pr. conf univ. dr. Adrian‑Aurel Podaru.

„În primul rând, este important că această carte a apărut la o editură bine cunoscută în țara noastră, bine cotată. Seriile care apar la Doxologia sunt de o calitate deosebită și, ca unul care am fost pe acolo o vreme și am colaborat cu Editura, când se chema «Trinitas», îmi dau seama că s‑a continuat și chiar s‑a făcut un mare progres în ceea ce privește editarea și publicarea cărților”, a spus pr. prof. dr. Nicolae Chifăr.

„Volumul acesta este rodul unei prietenii și al unei colaborări foarte strânse între mine, cel care am făcut traducerea acestui text, şi Dragoș Boicu, care a făcut admirabilul studiu introductiv, iar supervizorul nostru, criticul nostru, mintea de deasupra care vede și care corectează tot ceea ce trebuie corectat, amendat sau adăugat este prietenul de la Iași, Dragoș Mîrșanu. Așadar, trei, dar una fiecare, au avut aportul lor, iar rezultatul este un singur volum care arată foarte bine și în paginile căruia, între coperțile căruia, zicem noi că este un text valoros”, a spus pr. conf. univ. dr. Adrian‑Aurel Podaru.

Demersul editorial a fost apreciat la final de pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea.

„Felicit pe editori, pe contribuitori și mai ales pe Dragoș Mîrșanu pentru cărțile pe care cu atâta acribie și atâta dăruire le pregătește în această serie de patristică a Editurii Doxologia. Trebuie să recunoaștem că Doxologia, la ora actuală, este mult peste nivelul altor edituri din România. Nu știu dacă are egal cel puțin la nivelul de carte teologică și eu pot să spun că este mult și peste unele sau multe edituri internaționale. (...) Consider că Editura Doxologia astăzi merită toate aprecierile și toate felicitările noastre”, a spus pr. conf. univ. dr. Constantin Oancea.

Monahism ortodox pe continentul american

În aceeaşi zi, la Biblioteca Judeţeană „ASTRA” din Sibiu a avut loc un eveniment dedicat împlinirii celor 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii, în cadrul căruia profesorul american John P. Burgess de la Seminarul Teologic Protestant din Pittsburgh, Pennsylvania, în prezent bursier Fulbright la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a susţinut comunicarea intitulată „De ce este importantă libertatea religioasă pentru toți americanii”. În cadrul evenimentului organizat şi în mediul online, profesorul John P. Burgess a prezentat Mănăstirea „Schimbarea la Faţă” din Ellwood City, ctitorie a principesei Ileana a României, monahia Alexandra.

„Povestea interesantă a mănăstirii este că a fost fondată de o româncă, de principesa Ileana. În momentul în care comuniștii veneau la putere a fugit din România cu familia ei. S‑au mutat în diferite părți ale lumii, a fost o perioadă foarte dificilă pentru ei, dar în cele din urmă principesa Ileana a devenit o călugăriță ortodoxă, o monahie, iar visul ei a fost să găsească libertatea religioasă în Statele Unite, libertatea de a începe o mănăstire. Și ceea ce a fost interesant la ideea ei a fost că mănăstirea nu trebuia să fie bazată pe etnie, să nu fie o mănăstire românească, sau o mănăstire grecească, sau o mănăstire siriană, ci să fie prima mănăstire americană. (...) Dacă ați reuși să cunoașteți pe fiecare monahie în parte, ați vedea că nici una dintre ele nu mai spune: «Sunt româncă, sunt grecoaică, sunt scoțiancă, sunt din Sud, sunt din Nord». Este acum o mănăstire americană, dar cu această moștenire românească”, a spus prof. John P. Burgess.

În ultima parte a evenimentului salutat şi de domnul Peter H. Brown, atașat cultural la Ambasada SUA în România, cei prezenţi şi participanţii din mediul online au adresat întrebări renumitului profesor şi teolog protestant american.