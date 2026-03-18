Evenimente liturgice și culturale la românii din Ungaria

Un grup de tineri și copii din parohia arădeană Groșeni însoțiți de părinții lor, de preotul paroh, precum și de alți credincioși, a vizitat sâmbătă, 14 martie, Parohia Apateu din Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. La eveniment a fost prezent și ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

Vizita efectuată sâmbătă în Ungaria de membrii Grupului catehetic „Sfântul Ioan Rusu” al Parohiei Groșeni s-a desfășurat sub tematica „Familia creștin-ortodoxă din țara mea și din diaspora” și a debutat cu participarea la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfinția Sa în biserica parohială. Răspunsurile liturgice au fost oferite de tineri seminariști din Arad și Groșeni. La sfârșitul Sfintei Liturghii, preoții parohi Sorin Dumitru Mureșan și Radu Sas au semnat un proiect de parteneriat educațional între cele două parohii, Apateu și Groșeni, ce le va permite ca pe viitor să desfășoare și alte activități împreună. După slujbă, copiii au susținut un program artistic la centrul pastoral-educațional al parohiei-gazdă.

În Duminica a 3-a din Postul Mare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul parohiei românești din Seghedin. În cuvântul de învățătură, acesta le-a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța deosebită și ajutorul pe care îl aduce Sfânta Cruce în viața creștinului, ne-a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.