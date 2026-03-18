Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Evenimente liturgice și culturale la românii din Ungaria

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 18 Martie 2026

Un grup de tineri și copii din parohia arădeană Groșeni însoțiți de părinții lor, de preotul paroh, precum și de alți credincioși, a vizitat sâmbătă, 14 martie, Parohia Apateu din Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. La eveniment a fost prezent și ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

Vizita efectuată sâmbătă în Ungaria de membrii Grupului catehetic „Sfântul Ioan Rusu” al Parohiei Groșeni s-a desfășurat sub tematica „Familia creștin-ortodoxă din țara mea și din diaspora” și a debutat cu participarea la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfinția Sa în biserica parohială. Răspunsurile liturgice au fost oferite de tineri seminariști din Arad și Groșeni. La sfârșitul Sfintei Liturghii, preoții parohi Sorin Dumitru Mureșan și Radu Sas au semnat un proiect de parteneriat educațional între cele două parohii, Apateu și Groșeni, ce le va permite ca pe viitor să desfășoare și alte activități împreună. După slujbă, copiii au susținut un program artistic la centrul pastoral-educațional al parohiei-gazdă.

În Duminica a 3-a din Postul Mare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul parohiei românești din Seghedin. În cuvântul de învățătură, acesta le-a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța deosebită și ajutorul pe care îl aduce Sfânta Cruce în viața creștinului, ne-a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri