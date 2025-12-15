Festivalul „Noi umblăm a colinda”

Episcopia Oradiei, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Consiliul Județean Bihor, Centrul de Cultură al Județului Bihor, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” Oradea, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Asociația Părinți pentru Ora de Religie - Filiala Bihor, Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei, Sindicatul Liber din Învățământ Bihor, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși din România (ASCOR) - Filiala Bihor și Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, cu sprijinul CG&GC HiTech Solutions SRL, De Longhi și Asociația „Cele Trei Crișuri”, a organizat, în data de 9 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea ediția a XIX‑a a Festivalului de colinde „Noi umblăm a colinda” în cadrul proiectului județean „Bihorul colindă”.

Festivalul a fost precedat de parada costumelor populare prin oraş, iar la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” participanţii au fost primiţi de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care le‑a transmis un cuvânt de binecuvântare.

În debutul festivalului au adresat cuvinte de salut și apreciere prof. dr. Alin‑Serafim Ștefănuț, inspector școlar general, și prof. dr. Horea‑Florian Abrudan, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor. Cu această ocazie, a fost acordată o plachetă aniversară profesoarei dr. Elisaveta Roșu, pentru contribuția la identificarea și promovarea colindului autentic, în calitate de membră a echipei de organizare la aproape toate edițiile festivalului.

Colindele interpretate de formații au fost evaluate de un juriu, iar printre criteriile de jurizare s‑au numărat autenticitatea portului popular și a repertoriului, gradul de dificultate al acestuia și calitatea interpretării colindului în dialect.

Au fost acordate premii, între care unul a revenit Liceului Ortodox din Oradea. Trofeul festivalului a fost obținut, anul acesta, de Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea.

În cadrul evenimentului au susținut microrecitaluri Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox din Oradea, condus de pr. prof. Ștefan Lakatos, Grupul „Moștenitorii cântecului” de la Palatul Copiilor Oradea, coordonat de prof. Anamaria Gal‑Turc, Grupul vocal „Coriteii” al Liceului de Arte Oradea, coordonat de prof. Aurica Bonțu, Grupul vocal „Sfântul Gheorghe” al ASCOR – Filiala Bihor, coordonat de Maria Culici.

Festivalul de colinde autentice din Bihor nu se dorește a fi doar un eveniment anual, ci un simbol elocvent al vitalității culturale și religioase a regiunii Bihorului. Prin colaborarea strânsă dintre Biserică, școală și comunitate, el urmărește nu doar păstrarea colindelor ca patrimoniu, ci și viața acestora, transformându‑le dintr‑o simplă amintire într‑o sărbătoare continuă, vie și autentică.