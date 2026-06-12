Festivitatea de absolvire la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca

La Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca a avut loc festivitatea de absolvire a promoției 2026. Absolvenții programelor de licență și master și‑au exprimat recunoștința față de Dumnezeu pentru darurile primite pe parcursul anilor de studiu, trăind cu emoție și bucurie momentul de bilanț al acestei etape importante din viața lor.

Manifestările au început în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, marţi, 9 iunie, cu Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind că adevărata măsură a formării studenților nu va fi dată doar de rezultatele academice, ci de modul în care vor pune în practică valorile și cunoștințele dobândite. Răspunsurile liturgice au fost oferite de studenții absolvenți de la specializarea Teologie Pastorală.

În Sala „Auditorium Maximum” a Universității „Babeș‑Bolyai”, a avut loc festivitatea de absolvire, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a corpului profesoral al facultății, precum și a celor dragi absolvenților - părinți, rude și prieteni. Au adresat mesaje de felicitare Înaltpreasfințitul Părinte prof. univ. dr. Andrei, decanul facultății - arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, directorul de departament al instituției de învățământ teologic - pr. prof. univ. dr. Cristian Sonea, precum și pr. lect. univ. dr. Bogdan Ivanov, îndrumătorul de an al promoției 2026.

Părintele Mitropolit Andrei a subliniat responsabilitatea pe care o presupune chemarea slujirii lui Hristos, îndemnându‑i să fie oameni integri, luminoși și mărturisitori ai Evangheliei în societatea de astăzi: „Noi dorim să fiți ca niște luminători în lume, misionari ai Domnului Hristos. (…) Pentru a face câte ceva care să aibă în sufletele oamenilor rezultate, Domnul Hristos v‑a ales pe frățiile voastre și v‑a rânduit să mergeți şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână”.

Înaltpreasfinția Sa a oferit diplome de aleasă cinstire studenților paracliseri din anul al IV‑lea.

În cadrul festivității au fost prezentați șefii de promoție pentru cele patru specializări de la nivel licență: Alexandru Rus și Ioan Oltean Dumbravă - Teologie Pastorală, Daniele Peter - Teologie Didactică, Sorina Mocanu - Artă Sacră și Alexandra Loredana Plosca - Teologie Asistență Socială. Mesajul de mulțumire din partea absolvenților a fost transmis de Alexandru Rus și Sorina Mocanu.

În cadrul festivității de absolvire s‑a aflat şi doamna Amalia‑Susana Tușa (Lupaș‑Birza), absolventă a specializării Teologie Didactică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai”. Cea mai vârstnică studentă din România, la 90 de ani, s‑a născut la Cluj, în 14 februarie 1936, a absolvit liceul cu media generală 10, însă regimul comunist i‑a întrerupt visul de a urma studii universitare, după condamnarea politică a tatălui său. Abia în anul 2023, la vârsta de 87 de ani, și‑a împlinit acest vis, înscriindu‑se la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, iar absolvirea studiilor universitare reprezintă încununarea unui vis purtat în suflet timp de zeci de ani.