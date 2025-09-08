Harul preoției pentru un inspector eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit luni, 8 septembrie 2025, în ziua prăznuirii Nașterii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie la parohia bucu­reșteană „Sfântul Gheorghe”‑Capra, Protoieria Sector 2 Capitală. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Bogdan Neacșiu, inspector eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe seama acestei parohii.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu ierarhul au făcut parte mai mulți ostenitori din cadrul Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat semnificația duhovnicească a sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, subliniind rolul Preasfintei Fecioare Maria ca mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu, model de credință și rugătoare pentru întreaga lume, precum și importanța ei în lucrarea mântuirii și în viața fiecărui creștin.

„Sărbătorile închinate Maicii Domnului sunt primite cu multă bucurie și evlavie de credincioși, pentru că ea este cea mai înaltă dintre rugători și mijlocitoare fierbinte înaintea Fiului ei pentru întreaga Biserică. În tradiția populară, unele dintre aceste zile au primit denumiri precum «Sfânta Mărie Mare» sau «Sfânta Mărie Mică», însă, în realitate, nu putem vorbi despre sărbători mai mari sau mai mici atunci când este vorba despre cea pe care Părinții Bisericii au numit‑o «mai înaltă decât cerurile». Una dintre aceste prăznuiri este precedată de două săptămâni de post, iar toate sunt însoțite de rugăciune și nădejde, pentru că Biserica noastră nu are cântări și rugăciuni mai pline de frumusețe și de suflet decât cele închinate Maicii Domnului. În fața ei s‑au plecat deopotrivă împărați și săraci, slujitori ai Bisericii și monahi, dar și toți cei care și‑au pus nădejdea în mijlocirile și lucrarea ei minunată. Nașterea Maicii Domnului este începutul bucuriei și al nădejdii. Din pântecele Sfintei Ana s‑a născut cea aleasă dintre toate femeile, «cea plină de har», care avea să devină Născătoare de Dumnezeu. Ea reprezintă «floarea neprihănită a omenirii» și «poarta cerului» prin care Hristos a intrat în lume. Părinții Bisericii au văzut în ea modelul desăvârșirii, pentru că a trăit în curăție, în rugăciune și în ascultare de voia lui Dumnezeu. De aceea, glasul Arhanghelului Gavriil răsună peste veacuri: «Bucură‑te, cea prin care răsare bucuria, bucură‑te, cea prin care se pierde blestemul!». Maica Domnului rămâne icoană vie pentru fiecare dintre noi, pentru tineri, un exemplu de curăție, pentru părinți, un îndemn la jertfă și răbdare, iar pentru întreaga Biserică, ocrotitoare și mijlocitoare neobosită. Sfintele sale icoane, răspândite în toată lumea ortodoxă, mărturisesc iubirea și puterea ei. Ele luminează asemenea unor stâlpi de foc, chemând credincioșii să se apropie de Fiul ei, Mântuitorul Hristos”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evidențiat, în cadrul omiliei rostite, rolul exemplar al Sfinților Părinți Ioachim și Ana, subliniind că aceștia reprezintă adevărate modele pentru părinții de astăzi, prin credința, răbdarea și jertfa lor în creșterea copiilor în duh de credință și virtute.

„Viața Sfinților Părinți Ioachim și Ana rămâne un exemplu viu pentru părinții de astăzi, arătând că răbdarea, credința și rugăciunea aduc roade binecuvântate și că familia trebuie crescută în iubire, jertfă și credință. Tradiția Bisericii ne povestește că, înainte de venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, în Ierusalim trăiau doi oameni temători de Dumnezeu, Ioachim și Ana, recunoscuți pentru credința și milostenia lor. Deși erau înstăriți și împărțeau cu generozitate bunurile lor Templului și celor nevoiași, sufereau din pricina unui dor adânc: nu aveau copii, fapt socotit atunci un blestem. Conform Protoevangheliei lui Iacob, Ioachim și Ana erau respectați de toți, aveau numeroase turme și împărțeau cu generozitate avuția, o parte Templului, alta săracilor și restul pentru nevoile proprii, trăind astfel o viață de credință, milostenie și exemplu pentru urmașii lor. Prin credința și răbdarea lor, Sfinții Părinți arată tuturor părinților că rolul lor esențial este să crească copiii în dragostea lui Hristos, cultivând în familie valori spirituale și morale solide. Ioachim s‑a retras în pustiu pentru rugăciune, iar Ana s‑a retras într‑un loc liniștit, dedicat și ea rugăciunii. Când nădejdea omenească părea să se stingă, Dumnezeu le‑a dăruit rodul rugăciunilor lor, pe cea plină de har, Născătoarea de Dumnezeu, care urma să aducă lumii mântuirea prin Fiul Său”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Bogdan Neacșiu, inspector eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe seama parohiei. În cuvântul rostit după hirotonie, ierarhul a evidențiat lucrarea părintelui Bogdan Neacșiu atât în cadrul Administrației eparhiale, cât și la Sfântul Altar, urându‑i o slujire rodnică, spre folosul Bisericii și al credincioșilor pe care îi va păstori ca preot.

La finalul slujbei, părintele paroh Tudorel Popescu i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură.