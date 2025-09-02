Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hirotonia întru arhiereu a părintelui arhim. Samuel Cristea, Episcop‑vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

Hirotonia întru arhiereu a părintelui arhim. Samuel Cristea, Episcop‑vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 02 Septembrie 2025

Ca urmare a alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 2 iulie 2025, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Samuel Cristea ca Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în zilele de 6 și 7 septembrie 2025 vor avea loc, în Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, solemnitățile liturgice prilejuite de hirotonia întru arhiereu, după următorul program:

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 18:00, va fi oficiată slujba Vecerniei Mari, urmată de rânduiala ipopsifierii - solemnitatea vestirii și chemării la treapta arhieriei.

Duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 9:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în fruntea unui sobor de arhierei, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie, precedată de mărturisirea de credință. În cadrul Sfintei Liturghii, va fi săvârșită hirotonia întru arhiereu, iar de la ora 12:00, va avea loc ceremonia instalării noului Episcop‑vicar Samuel Bistriţeanul.

Din soborul de arhierei mai fac parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului; Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului; și Preasfinţitul Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

La ceremonie vor participa reprezentanți ai altor Biserici, reprezentanți ai autoritătilor locale, civile și militare, personalități din lumea academică, artistică și culturală, numeroși preoți, călugări și credincioși.

(Biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului)

 

Citeşte mai multe despre:   hirotonie  -   Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului  -   Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca  -   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri