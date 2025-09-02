Hirotonia întru arhiereu a părintelui arhim. Samuel Cristea, Episcop‑vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

Data: 02 Septembrie 2025

Ca urmare a alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 2 iulie 2025, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Samuel Cristea ca Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în zilele de 6 și 7 septembrie 2025 vor avea loc, în Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, solemnitățile liturgice prilejuite de hirotonia întru arhiereu, după următorul program:

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 18:00, va fi oficiată slujba Vecerniei Mari, urmată de rânduiala ipopsifierii - solemnitatea vestirii și chemării la treapta arhieriei.

Duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 9:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în fruntea unui sobor de arhierei, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie, precedată de mărturisirea de credință. În cadrul Sfintei Liturghii, va fi săvârșită hirotonia întru arhiereu, iar de la ora 12:00, va avea loc ceremonia instalării noului Episcop‑vicar Samuel Bistriţeanul.

Din soborul de arhierei mai fac parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului; Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului; și Preasfinţitul Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

La ceremonie vor participa reprezentanți ai altor Biserici, reprezentanți ai autoritătilor locale, civile și militare, personalități din lumea academică, artistică și culturală, numeroși preoți, călugări și credincioși.

(Biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului)