Doi noi Episcopi-vicari aleși de Sfântul Sinod

Părintele arhimandrit Samuel Cristea s-a născut la data de 25 decembrie 1963, în comuna Ciuruleasa, județul Alba, din părinții George și Zorița Cristea, primind la botez numele Ioan. Este cel mai mic dintre cei șase copii ai familiei, având doi frați în viață, Gheorghe și Viorel, iar alți trei frați au trecut la cele veșnice la vârste fragede. Studiile primare și gimnaziale le-a urmat în localitatea natală, între anii 1970–1978, la Școala Generală din Ciuruleasa, apoi pe cele ale Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud (1978-1980). În perioada 1980-1985 a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. După efectuarea stagiului militar obligatoriu la Beiuș, județul Bihor (1985-1986), a urmat, între anii 1986-1990, cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, instituție devenită ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, unde a obținut, în anul 1990, licența în Teologie Ortodoxă, cu lucrarea „Problema intercomuniunii și implicațiile ei canonice”, susținută la catedra de Drept Bisericesc, sub îndrumarea arhid. prof. univ. dr. Ioan Floca. În perioada 1995-1996 a urmat un curs de limba germană în Elveția, la Theologische Hochschule in der Benediktinerabtei Einsiedeln. S-a format sub călăuzirea duhovnicească a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și a ieromonahului Rafail Noica, pe care îi are și astăzi ca repere și îndrumători spirituali. A fost hirotonit diacon celibatar la 5 august 1990 și preot celibatar la 6 august 1990, pe seama Catedralei Episcopale din Alba Iulia. În data de 3 noiembrie 1996 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopală din Alba Iulia, primind numele Samuel, avându-l drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Proroc Samuel, sărbătorit la data de 20 august. Naș de călugărie i-a fost ieromonahul Rafail Noica, iar rânduiala tunderii în monahism a fost oficiată de Înaltpreasfințiul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, pe atunci Episcop de Alba Iulia. A fost hirotesit protosinghel în 12 decembrie 1997 și arhimandrit în 25 decembrie 1998. Între anii 1990-2012 a fost eclesiarh la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia și profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia (1991-2012). Între anii 1997-2000 a fost exarh al mănăstirilor din Eparhia Alba Iuliei, iar în perioada 2012-2013 a fost duhovnic la Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca. Din anul 2013 până în prezent este duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca. Din 2015 deține și funcția de președinte al Consistoriului Monahal Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Este autorul a numeroase articole și studii de specialitate. Participă ca invitat sau conferențiar la conferințe, evenimente bisericești, sinaxe monahale și întâlniri duhovnicești. De asemenea, este colaborator al postului de Radio Renașterea, unde este invitatul permanent al emisiunii „ABC-ul credinței”. Este apreciat pentru echilibrul său duhovnicesc, pentru experiența pastorală și didactică, precum și pentru activitatea susținută desfășurată de-a lungul anilor în slujirea Bisericii și în formarea a numeroase generații de elevi seminariști. În semn de prețuire și recunoaștere a activității sale duhovnicești, pastoral-misionare și didactice, a fost distins de-a lungul timpului cu numeroase plachete, diplome și distincții, dintre care menționăm: Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici (30 ianuarie 2019) și Crucea Arhiepiscopală a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului (25 noiembrie 2021). (Darius Echim)