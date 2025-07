Hirotonia noului Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Duminica a 6‑a după Rusalii, 20 iulie, când a fost cinstit și Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, a fost o zi de mare bucurie pentru credincioșii Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu ocazia hirotoniei și instalării noului Episcop‑vicar al eparhiei, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul. Sfânta Liturghie și hirotonia noului ierarh au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu 10 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Rânduiala specială premergătoare hirotoniei noului arhiereu a început sâmbătă seara, 19 iulie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, unde un sobor de patru ierarhi a oficiat slujba de ipopsifiere a părintelui arhimandrit Teofil Anăstăsoaie.

Mărturisirea de credință și Sfântă Liturghie

Încă de la primele ore ale dimineții incinta Centrului eparhial de la Roman s‑a umplut de pașii și bucuria pelerinilor veniți pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu într‑un moment de mare însemnătate pentru istoria recentă a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, una dintre venerabilele eparhii din Patriarhia Română. Însoțiți de preoți, cei peste 2.000 de pelerini au înălțat rugăciuni în Sfântul Chivot închinat Preacuvioasei Parascheva, ocrotitoarea întregii Moldove, ctitorie mușatină martoră de peste 600 de ani la momente religioase înălțătoare care au consolidat identitatea religioasă a acestor locuri ocrotite de Dumnezeu, apoi s‑au recules la racla cu sfinte moaște așezate spre venerare într‑un baldachin, în latura de nord a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

În atmosfera de profundă trăire liturgică, soborul celor 50 de preoți și diaconi a oficiat slujba Utreniei, sub protia părintelui arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale. La finalul Utreniei, preacuviosul părinte ipopsifiu Teofil Anăstăsoaie a dat citire, în prezența soborului ierarhilor și a mulțimii credincioșilor, mărturisirii solemne și amănunțite a credinței ortodoxe, asumată în calitate de candidat la hirotonia întru arhiereu. Această rânduială, care poartă denumirea de „Examinarea și desemnarea ipopsifiului”, este, după mărturia Sfântului Simeon al Tesalonicului, ca o „logodire a ipopsifiului cu eparhia pentru care a fost ales să slujească”.

În ziua de pomenire a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, 20 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu 10 ierarhi români, a săvârșit, la Altarul de vară de lângă Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc hirotonia preacuviosului părinte Teofil Anăstăsoaie în treapta de Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Din sobor au făcut parte, alături de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor; Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului; Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La eveniment au participat demnitari din Parlamentul României, autorități centrale și locale, preacuvioși părinți arhimandriți și protosingheli, stareți ai vetrelor de spiritualitate ortodoxă din țară și din diasporă, preacuvioase maici starețe, numeroși preoți și mulțime de pelerini veniți din toate colțurile Eparhiei Romanului și Bacăului.

„Nu există altă cale decât cea a Arhiereului veșnic”

După citirea Sfintei Evanghelii, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a rostit un cuvânt de învățătură, realizând o paralelă între slujirea Sfântului Proroc Ilie și cea a arhiereului, care „cu zile senine și ani de furtună, prin răstigniri continue și străfulgerări de Tabor, parcurge și, în permanență, descoperă calea de urmat”. „Nu există altă cale decât cea a Arhiereului veșnic, Hristos, Dumnezeu‑Omul. Spre El, arhiereul este chemat să tindă. În El, arhiereul găsește răspuns la toate frământările. Când se lasă cuprins de dulceața rugăciunii, arhiereul este chemat să‑L aibă în față pe Hristos, Care propovăduiește Evanghelia, Care hrănește pe cei flămânzi, Care tămăduiește pe cei bolnavi. Când grijile administrative îl înconjoară din toate părțile, arhiereul este sensibilizat să‑L descopere pe Hristos, Cel care Se retrage în pustie, singur, să Se roage. În momentele festive și aniversare, sau când este apreciat, arhiereul este chemat să‑și altoiască pe ființa sa cuvintele lui Hristos: «Cine se va înălța pe sine se va smeri, și cine se va smeri pe sine se va înălța» (Matei 23, 12), sau cuvintele Sfântului Apostol Pavel: Ce am eu «pe care să nu‑l fi primit»? (1 Corinteni 4, 7). În clipele, deosebit de rare, când ispitele, «de la trup, de la lume și de la diavol», năvălesc asupra lui, arhiereul este chemat să se identifice cu Hristos, Cel ce a zis: «Îndrăzniți, Eu am biruit lumea!» (Ioan 16, 33). În toate clipele vieții sale, arhiereul Îl are în față pe Hristos, primește puterea din puterea lui Hristos: Hristos Cel smerit și Hristos Cel blând și bun, dar care intră în templu și alungă cu fermitate pe cei care transformă Casa lui Dumnezeu în urâciune a pustiirii”, a spus IPS Părinte Mitropolit Teofan.

În timpul împărtășirii credincioșilor, starețul Mănăstirii Hozeva, arhimandritul Constantin, a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a vorbit despre buna colaborare dintre Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul și Patriarhiarhul Ierusalimului, Preafericitul Părinte Teofil, în perioada când actualul Episcop‑vicar îndeplinea ascultarea de Superior al Așezămintelor românești de la Locurile Sfinte.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a dat citire „Actului patriarhal de confirmare a Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, în demnitatea de Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu titulatura Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului”. Tot acum, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan l‑a îmbrăcat pe cel nou hirotonit cu mantia şi i‑a oferit toiagul arhieresc și însemnele demnității arhierești la care a fost chemat.

Cuvinte de felicitare și mulțumire

A urmat cuvântul de felicitare adresat de secretarul de stat pentru Culte, Cosmin Vasile Olinici, care la rândul său a creionat personalitatea actualului Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Totodată a vorbit despre rolul episcopului în zilele noastre și l‑a asigurat pe Arhiepiscopul Romanului și Bacăului de sprijinul pentru proiectele ample desfășurate.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre unele din îndatoririle arhiereilor: „Episcopul trebuie să fie cel care sădește în inimile tinerilor adevărul că Iisus Hristos, pe lângă iubire, aduce în plus iertarea. Acel dar suprem care izvorăște din Dumnezeu, nu din puterea omului. Cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate lui Timotei sunt grăitoare: (1 Timotei 4, 12): «Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă‑te pildă credincioșilor, cu cuvântul, cu purtarea...» În cuvântările Mântuitorului, cuvântul «Amin», pe care noi îl folosim la finalul unei rugăciuni, apare la începutul discursului. El conține îndemnul «așa să fie». Acest «Amin» va trebui să vegheze toată lucrarea ce v‑a fost încredințată și să lumineze permanent armonia care trebuie să existe între ființa și voința Preasfinției Voastre. În demnitatea și misiunea episcopală pe care le‑ați primit prin mâinile unui sobor de arhierei ai lui Hristos stă una dintre cele mai importante misiuni care poate fi încredințată omului, și anume proclamarea suveranității veșnice a lui Dumnezeu, în mâna Căruia se află soarta noastră. Rodirea luminoasă a credinței în istoria și cultura acestei eparhii se poate vedea în virtuțile statornice ale credincioșilor ei de‑a lungul timpului, în cărturari înțelepți, în artiști inspirați, în luptători eroi, în sfinți martiri, mărturisitori, cuvioși, ierarhi și voievozi. Aceste raze luminoase de credință, cu valoare de simbol și de reper, vor fi cunoscute de către Preasfinția Voastră în lucrarea pastorală pe care o aveți de parcurs. Pentru mine, ca întâistătător al eparhiei, nu veți fi un subaltern, ci un colaborator mai tânăr și un ajutor întru împlinirea multiplelor lucrări pastorale și administrative. Împreună vom fi mâinile prelungite ale lui Dumnezeu angajate la aceeași binecuvântată lucrare de supraveghere și conducere a fiilor și fiicelor duhovnicești, cler și popor, către limanul mântuirii”.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat un cuvânt la acest moment, intitulat „Chemarea la slujirea arhierească, o purtare a Crucii pe Via Dolorosa, spre lumina și bucuria Învierii”, inspirat din misiunea pe care a avut‑o la Locurile Sfinte și de parcurgerea de zeci de ori a Drumului Crucii. Preasfinția Sa a caracterizat lucrarea arhierească în general, și pe a sa în special, ca fiind o continuă răstignire, simbolistica elementelor vestimentare ale veșmintelor și insignelor arhierești reproducând cele 14 opriri ale Domnului Iisus Hristos de pe drumul Calvarului, consemnate de Sfinții Evangheliști. Apoi, Preasfinția Sa a mulțumit părinților săi trupești, preotului Viorel Anăstăsoaie și preotesei Fivia, precum și tuturor celor care au contribuit la formarea sa intelectuală și duhovnicească, din țară și din diasporă. Totodată, Preasfinția Sa a mulțumit Preafericitului Părinte Daniel, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan și ierarhilor care au slujit în această zi. Un cuvânt de mulțumire a fost adresat în mod special Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, pe care l‑a încredințat “de toată ascultarea și fiasca recunoștință”.