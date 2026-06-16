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Hram la mănăstirea de la Muncel

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Un articol de: Claudiu-Daniel Popa - 16 Iunie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulie, a liturghisit la Mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, în Duminica a 2‑a după Rusalii, numită și „a Sfinților Români”, 14 iunie, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă chemarea primilor Apostoli de către Mântuitorul Hristos. În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, monahul Antonie, viețuitor al Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nectarie” de la Ponor, a fost hirotonit ierodiacon.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a spus: „Pentru a atinge desăvârșirea morală asemenea tuturor Sfinților Români, trebuie să‑L imităm pe Hristos, modelul sublim al desăvârșirii, adică să fim smeriți, curați, buni și iubitori ca El. Dacă vrem să‑L imităm pe Hristos, dar avem prea mult timp liber, înseamnă că suntem pe calea lâncezelii sufletești. Dacă dorim să‑L reflectăm pe Hristos în lume, aceasta trebuie să se vadă în conduita noastră frumoasă de fiecare zi”.

Obștea călugărească de la Mănăstirea Muncel se află sub oblăduirea maicii starețe Parascheva Vicu și sub îndrumarea duhovnicească a protos. Irineu Orlandea.

 

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