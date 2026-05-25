Hramul Mănăstirii Afteia, judeţul Alba

Un articol de: Vasile Căpîlnean - 25 Mai 2026

La praznicul Înălțării Domnului, 21 mai, zi în care sunt sărbătoriți Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la Mănăstirea „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de la Afteia, judeţul Alba, unde a săvârşit Sfânta Liturghie, cu prilejul hramului. După Sfânta Liturghie a fost săvârșită slujba Parastasului pentru eroii neamului românesc, cu prilejul Zilei Eroilor.

Adresându-se celor prezenți, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Noi, creștinii, credem că Hristos Cel înviat din mormânt S-a înălțat la ceruri, unde mijlocește neîncetat pentru noi în fața lui Dumnezeu Tatăl. Noi, creștinii, credem că, în calitate de fii ai luminii și fii ai Învierii, avem datoria morală să ne ferim de păcat și să trăim creștinește. Deși cerul ni s-a deschis și Împăratul slavei ne așteaptă acasă, acolo nu putem ajunge decât dacă Îl urmăm pe El pe calea îngustă a Evangheliei, păzind porucile lui Dumnezeu”. 

 

