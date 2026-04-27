Hramul Mănăstirii „Sfânta Elisabeta” din Cluj‑Napoca

În ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Elisabeta, vineri, 24 aprilie, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Elisabeta” din municipiul Cluj‑Napoca, cu ocazia hramului așezământului monahal.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură despre viața și virtuțile Sfintei Cuvioase Elisabeta, pornind de la textul din Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 20: „M‑am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine”. Ierarhul a subliniat că „Sfânta Cuvioasă Elisabeta s‑a răstignit și a înviat împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos”. De asemenea, a arătat că „pe Sfânta Elisabeta, datorită vieții sale sfinte, Dumnezeu a ascultat‑o, a tămăduit și a săvârșit minuni, pentru că, analizându‑i viața, ea a fost, de fapt, o maică filocalică”.

„O ființă filocalică este aceea care se răstignește și înviază împreună cu Hristos”, a subliniat IPS Andrei, care a vorbit despre cele trei etape ale vieții duhovnicești: curățirea, luminarea și desăvârșirea, făcând referire la învățătura cuprinsă în cele 12 volume ale Filocaliei, traduse în limba română de Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae.

În încheiere, ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenți să devină ființe filocalice, asemenea Sfintei Cuvioase Elisabeta, urcând pe cele șapte trepte ale despătimirii/curățirii omului: credința, frica de Dumnezeu, pocăința, înfrânarea, răbdarea, nădejdea și nepătimirea - unirea cu Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni.

La finalul Liturghiei, părintele duhovnic Paisie Borza a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în rectitorirea așezământului monahal. De asemenea, a prezentat stadiul lucrărilor la noua biserică, demarate în luna mai 2025, ca urmare a emiterii autorizației de construcție. Obștea mănăstirii numără nouă maici, stareță fiind stavrofora Maria Asaftei.